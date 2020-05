Policía blanco, víctima negra: más tensiones raciales en EE UU

MINNEAPOLIS

AP

El video es horrible: un policía blanco apoya su rodilla sobre el cuello de un hombre negro esposado y tendido en el piso, que imploraba que levantase la pierna porque no podía respirar. Hasta que dejó de hacerlo. Había muerto.

Cuatro policías fueron despedidos 24 horas después del incidente, en medio del furor causado por su intervención. Pero esto no quiere decir que se los vaya a juzgar por asesinato y ni siquiera es seguro que el caso sea catalogado como un uso excesivo de la fuerza.

La medida fue tomada luego de que circulase un video filmado por una transeúnte afuera de una tienda de comestibles de Minneapolis el lunes por la noche, el cual dejó en claro que un policía insistió en apretarle el cuello a George Floyd a pesar de que este insistía en que no podía respirar. Hubo manifestaciones de protesta por la muerte de Floyd, donde miles de personas se presentaron en el lugar del incidente.

Muchos caminaron más de tres kilómetros hasta la comisaría de la zona. Algunos rompieron ventanas e hicieron pintadas. La policía los dispersó con granadas de gas lacrimógeno.

Bridgett Floyd, hermana de la víctima, declaró en el programa “Today” de NBC que el caso debería ser catalogado como un asesinato “porque eso es lo que fue”.

Un antecedente

El FBI y la policía estatal investigan el caso, que inmediatamente fue comparado con la muerte de Eric Garner, otro hombre negro desarmado que falleció en el 2014 en Nueva York cuando un policía lo inmovilizó tomándolo con un brazo por el cuello. Garner también dijo que no podía respirar, y el agente no aflojó la forma en que lo tenía tomado.

En el caso de Garner, el agente fue despedido solo después de que distintos organismos completasen investigaciones. La familia de Garner se pasó años pidiendo que el agente fuese destituido.

Los agentes de Minneapolis no han sido identificados públicamente, aunque un abogado dijo que representaba a Derek Chauvin, el agente que puso su rodilla en el cuello de Floyd. El abogado, Tom Kelly, no hizo comentarios.

He's so calm, as he kneels on #GeorgeLloyd 's neck, murdering him. Just. So. Calm. Like murdering people is something he does, every day. 🗣️💔 If that doesn't chill your soul, you're not human. BlackLivesMatter pic.twitter.com/2lWnuqiKm3

This really bothers me because of the fact that he was begging for the cops to get off his neck and let him breathe, his life was stolen from him by cops who were told numerous times that he couldnt breathe #GeorgeLloyd pic.twitter.com/qnsmM1UxvH