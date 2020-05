Ginés González García, internado por un hematoma subdural: “Estoy fenómeno”

Una “parestesia distal del miembro superior izquierdo” o, lo que es lo mismo, el adormecimiento y cosquilleo en el brazo izquierdo, motivaron al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a acudir al Sanatorio Otamendi en el mediodía de ayer. Luego, cuando ya caía la noche, realizados los estudios correspondientes, se confirmó el diagnóstico: un hematoma subdural por el que permanecerá internado en observación, al menos, hasta hoy.

“Se me durmió la mano izquierda”, contó anoche el ministro durante una entrevista telefónica desde el centro médico, y detalló que la tomografía realizada “dio un hematoma subdural viejo, antiguo. Me preguntaron si tuve algún golpe en la cabeza, pero si lo tuve fue hace mucho. Yo estoy fenómeno, con ganas de volver a trabajar, espero que mañana [por hoy] esté sentadito en mi sillón”.

“Estoy muy bien, pero hice lo que tenía que hacer. Tuve un síntoma y vine acá, donde me conocen hace muchos años; es el sanatorio de la obra social a la cual pertenezco”, contó el funcionario, médico cirujano que, tras su gestión en Salud entre 2002 y 2007, ahora está al frente de uno de los mayores desafíos de su vida política: la pandemia del COVID-19.

En lo que hace al diagnóstico, se trata de una acumulación de sangre en el espacio que hay entre las dos membranas que cubren el cerebro, generalmente ocasionada por una lesión en la cabeza lo suficientemente fuerte como para reventar vasos sanguíneos. Puede provocar una presión en el cerebro debido a la sangre acumulada.

“Lo primero que hay que decir sobre el hematoma subdural es que puede ser agudo o crónico, este último fue el caso de la doctora [Cristina] de Kirchner. A partir de que se le presentó un cuadro de cefalea, se le realizaron estudios neurológicos, resultando el diagnóstico de colección subdural crónica. Un punto importante para evaluar el cuadro es el tipo de síntomas, si se trata de cefaleas, de convulsiones, de trastornos de movilidad. Estos determinarán en algún punto también la gravedad del cuadro”, explicó en declaraciones a la prensa el neurocirujano Cristian Fuster, quien en 2013 operó con éxito a la actual vicepresidenta de un hematoma craneal.

“Es similar a lo que le ocurrió a la Presidenta -bromeó González García- no quiero que piensen que esto se debe a una disciplina partidaria”.

Sobre el tratamiento a seguir, el ministro dijo que consultó “si tenía alguna alternativa quirúrgica inmediata o alguna urgencia y me dijeron que no. Sí tengo que seguir haciéndome estudios y ser cuidadoso ante cualquier síntoma. Me dijeron que me voy mañana a la mañana [por hoy]”.

En tanto, descartó someterse a un test de coronavirus tras su permanencia en la clínica: “No me gusta hacer cosas que no tienen sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacer el hisopado. Sería absolutamente innecesario, solo para los medios”, zanjó.

La internación del ministro trascendió por la tarde, cuando un comunicado oficial informó que había ingresado a la mañana “al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo”.

El informe agregó que González García no presentaba fiebre ni síntomas respiratorios, y que se lo estaba sometiendo a “los estudios correspondientes [...] a fin de interpretar el origen de esta condición”.

Más tarde, el propio ministro confirmó que se trataba de un hematoma subdural.