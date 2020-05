Sin privilegios ni excepción: desde Uruguay dicen que el ingreso de Su fue de manera legal

El traslado de Susana Giménez de Argentina a Uruguay, en el marco de la cuarentena por la pandemia en la que se encuentran los países vecinos, sigue generando polémica. Y si bien la diva de los teléfonos aseguró que hizo todo de manera legal, las voces críticas no se acallaron y, en este sentido, salió a hablar el ministro del Interior de Uruguay, Jorge Larrañaga, quien avaló los dichos de la conductora.

“Susana Giménez ingresó de manera legal”, manifestó el funcionario del país vecino, ayer, durante una entrevista con Canal 10 de Uruguay. Además, el ministro contó que la animadora ya había intentado trasladarse al país vecino hace un tiempo, sin embargo, no había sido autorizada.

Según contó Larrañaga, a su país “pueden ingresar los uruguayos o los extranjeros con residencia, o trámite de residencia. Y en ese momento ella no lo tenía. Por eso hizo los trámites de residencia ante el Consulado Uruguayo en la República Argentina”.

Ese tramiterío, según había declarado Susana, fue tan intenso y exigente que sintió que estaba por ingresar a “la Rusia comunista”, en una humorada que se permitió en medio de la polémica.

“Hace una semana fui consultado directamente por el canciller y el director de migraciones, y se dijo que no. No había excepción, no podía entrar. Luego, hizo los trámites, tiene su trámite de residencia en el Uruguay y por eso está habilitada a ingresar. No se hizo ninguna excepción por ser una persona que tiene notoriedad pública. Han ingresado otros argentinos en esas condiciones, al igual que brasileños. No hay privilegios ni excepción”.

La conductora viajó con su hermano Patricio y los dos cumplieron con los protocolos vigentes. “Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto. Ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros. Feliz”, había dicho la diva en diálogo con Nicolás Wiñazki en TN.