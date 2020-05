Una Navidad en cuarentena, en una obra montada y realizada por Zoom

La pandemia cerró las salas pero no las paralizó. Como muchas otras, El Escape sigue en actividad a través clases, talleres y seminarios virtuales, y atravesando el desafío de montar y realizar una obra a través de Zoom.

“Al principio fue todo raro. No me hacía la idea de que una clase de teatro pudiera hacerse a través de una aplicación. Pero por suerte estoy rodeada de alumnos maravillosos que querían seguir teniendo un momento de esparcimiento y aprendizaje”, contó la inquieta Loli Velázquez el envión que necesitaba para lanzarse a esta nueva aventura a la que la enfrentó la pandemia.

Aunque no fue fácil, porque Loli y equipo tuvieron que capacitarse velozmente para sacar el mayor provecho a estas nuevas herramientas, fue posible y en menos de los esperado la modalidad de clase virtual ya estaba funcionando con diferentes tipos de propuestas.

“Y en el afán de querer seguir sosteniendo el espacio, una noche que me desperté preocupada (había que cubrir los gastos del alquiler y no llegábamos) y se me ocurrió hacer un taller de montaje de una obra que sería realizada por Zoom”, reveló la directora teatral.

Así nació este nuevo desafío cuyo texto lleva la firma de Carlos Fiasconaro, otro referente del espacio cultural ubicado en 44 entre 23 y 24. La comedia trata sobre una celebración familiar navideña alborotada por el anuncio del final del aislamiento.

“La modalidad es taller (comienza el primer lunes de junio) porque de esa forma nos aseguramos el pago para seguir sosteniendo el espacio, pero además tenemos la opción de que los que quieran participar y no puedan pagar puedan hacerlo”, detalló Velázquez las características de lo que será un espectáculo que el público, previo pago virtual, también verá por Zoom.

“Queremos que El Escape siga en funcionamiento y esto es una forma de continuar. Obviamente que siempre tenés que contar con la buena voluntad de la gente que, por suerte, ha sido muy solidaria”, remarcó la directora consciente de que “escribir y dirigir por Zoom es muy diferente que hacerlo de manera presencial, pero hay que aggiornarse: en este momento no nos queda otra”.

Para más info sobre este proyecto se pueden visitar las redes de El Escape, teatroelescape@gmail.com o por WhatsApp al 221 5474124 .