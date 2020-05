Éric Cantona: el indomable del fútbol que llevó su magnetismo a la pantalla

Éric Cantona es el polémico Alain Delambre en “recursos humanos”, Atrapante serie para ver en el gigante on demand / Netflix

Siempre fue un distinto, dentro y fuera de la cancha. Sin ir más lejos, este año se cumplen 25 desde que Éric Cantona le pegó una patada voladora a un hincha: mucho más atemperado y reflexivo, pero con la llama rebelde todavía viva, desde entonces el ex futbolista francés se ha convertido en un requerido orador, mordaz, irónico y capaz de profundos análisis sobre las vidas capitalistas. Siguió ligado al deporte, como director deportivo del Cosmos y seleccionador francés de fútbol playa, y también ha cultivado sus facetas de pintor y fotógrafo. Ah: también es actor.

A veinte años de aquella infame patada a un espectador del Crystal Palace, “un error por el que merecí ser castigado” (que, como teorizaba Fontanarrosa, terminó de ponerlo en el altar de los ídolos del Manchester United, que lo eligieron como el mejor futbolista del club en el siglo XX), el carácter indomable y el indudable magnetismo que lo hizo protagonista de varias recordadas publicidades de Nike lo despliega en la pantalla, a la que regresó hace algunas semanas como protagonista de la serie “Recursos inhumanos”.

¿Una curiosidad para su currículum? Nada de eso: Cantona lleva actuando desde su retiro, en 1997. “Cuando era un niño tenía un sueño, que era el de jugar con los mejores y en los mejores equipos. Ese sueño lo cumplí. Pero no lo echo de menos. El fútbol es muy pasional, es como una droga. Y yo tuve suerte, porque la transición hacia otro tipo de vida es dura para mucha gente”, reconoció el francés poco después de su retirada en 1997. “Cuando se acabó el fútbol, perdí la pasión. Tuve la suerte de poder hacer otras cosas. Es importante hacer muchas cosas y ser libre”.

Así explicaba entonces el ex futbolista galo su transición a las pantallas: en 1995, participó en el rodaje de “La alegría está en el campo”, un título que abrió su pasión cinematográfica y al que siguieron otras actuaciones en “Elizabeth” (1998), “La fortuna de vivir” (1999) u “L’outremangeur” (2003), donde conoció a su actual esposa, la actriz Rachida Brakni.

Tras otros pequeños papeles, su gran oportunidad actoral le llegó de la mano del director Ken Loach, en 2009, interpretándose a sí mismo en “Looking for Éric”, película que fue presentada en el Festival de Cannes y donde hace de amigo imaginario de un hincha del Manchester que está en crisis familiar, económica, pasional (¡vendieron al Manchester a unos estadounidenses!) y rodeado de una precariedad social típica del cine de Loach. En ese contexto, Cantona, hombre de voz profunda y carácter potente, lo invita a rebelarse ante la adversidad: Loach convierte a Cantona en el símbolo de la rebeldía. Loach, claro, solo convirtió en cine el imaginario popular: Cantona siempre fue amado por ser el héroe rebelde, altanero y poderoso que desconocía de imposibles.

NUEVA SERIE

Cantona también participó en varias representaciones teatrales, pero la pasión del hombre que, debajo de su palmarés en Wikipedia tiene la lista de películas en que trabajó, siempre fue la pantalla: trabajó en comedias, películas de acción, dramas, hizo pequeños personajes y varios protagónicos, muchos más de los esperados cuando comenzó en esto de la actuación y parecía una fase, algo para probar y acallar las aburridas horas del retiro. Ahora, a punto de cumplir 54 años, el 24 de mayo, Cantona sorprende con un nuevo trabajo como actor en “Recursos Inhumanos”, estremecedora miniserie de seis capítulos que emite Netflix y que ha llegado a ser número uno en Francia.

Adaptación de la novela “Cadres noirs” (2010) de Pierre Lemaitre, en la miniserie de acción y suspenso con salpicones de “El método” y “The Game” Cantona interpreta en la serie a Alain Delambre, un ciudadano de 57 años que, después de haber trabajado 25 años como director de recursos humanos, la desesperación del desempleo le provoca un descontrol en su vida personal y familiar hasta que una oferta de trabajo vuelve a motivarlo cuando ya pensaba que eran un desecho laboral. Pero, en otro proyecto anticapitalista para el rebelde Cantona, nada es lo que parece: la compañía lo selecciona como candidato, pero tiene que estar dispuesto a traicionar a su mujer, robar a sus propias hijas o pegar a su yerno... sabiendo que, si finalmente es el elegido, todo será perdonado.

Es su segunda serie para tevé, tras ser parte de “The Voyageur” el año pasado, y la primera que lo tiene como protagonista. “Con ‘Dérapages’ he dado un giro en mi carrera. Por primera vez interpreto un personaje de largo recorrido. Los consejos que he recibido de Ziad Doueiri –el director- me servirán para el futuro”. Un futuro que pasa por la interpretación después de haber sido un grande del fútbol.