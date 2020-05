Con una ambulancia trucha, quisieron sacar del hospital al “hombre del FAL”

Si el arresto de Cristian Martínez Gambini pareció a una escena de cualquier serie de acción en Netflix, el fallido intento de rescatarlo y su traslado para las indagatorias no le fueron en zaga. “Parecía que traían al `Chapo´ Guzmán”, comparó una fuente judicial para describir la llegada del acusado al edificio de 7 entre 57 y 58, donde pasó por los despachos de dos fiscales: el de Marcelo Romero, que lo investiga en un crimen de 2015 y por el de Alvaro Garganta, que le tomó declaración por una entradera del 17 de enero en La Loma. Asistido por un abogado particular se negó a declarar ante los dos y se espera que lo mismo haga hoy cuando regrese a las fiscalías para sentarse frente a Marcelo Martini, por el tiroteo del viernes pasado.

Como se informó en la edición de ayer, buscado desde hace rato por causas distintas, a Gambini (35) lograron ubicarlo en una casa de 142 y 59, donde policías de la subcomisaría La Unión y de otras seccionales montaron el viernes un operativo encubierto.

Tenían también el dato de que andaba en un auto de alta gama como el BMW que estaba estacionado en esa cuadra, y al que lo vieron subir finalmente. Según el reporte oficial, Gambini “hizo caso omiso” a la voz de alto que gritaron los policías y se alejó a toda velocidad en dirección a San Carlos, seguido por un par de patrulleros. En 520 y 143 bajó del BMW con un arma larga tipo fusil con la que abrió fuego y mantuvo un tiroteo con los efectivos, mientras trataba de escapar corriendo por la calle 143 hacia 521.

En ese lugar “hizo dos disparos con el fusil que impactaron en el capot y el parabrisas” de uno de los móviles. Diez metros y un tiro después, dos balas de las 9 milímetros policiales lo alcanzaron a la altura de una pierna y un glúteo. Tumbado, por fin, le colocaron las esposas. Cerquita quedó el fusil automático FAL con dos cargadores.

Ningún policía salió herido, aunque un patrullero acusó serios daños. Minutos más tarde, cuando la zona ya estaba cercada y hervía de oficiales y móviles, una ambulancia del Same trasladó a Gambini con una fuerte custodia al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ocurriría el segundo capítulo de esta historia increíble.

“De película”

Los policías que buscaron durante meses a Gambini sospechaban que “algo malo podía pasar” porque “este tipo es muy picante, pesado de veras”, lo describió un pesquisa en un estricto off con este diario, pero no imaginaron que sus amigos podrían preparar una maniobra tan rebuscada en pocas horas.

Fue la misma noche del viernes, cuando en el playón del hospital de Romero estacionó una ambulancia privada de la que bajaron dos hombres diciendo que debían trasladar a Gambini. En el lugar habían reforzado la vigilancia con jefes de distintas comisarías, un grupo de Infantería y otro de Apoyo Departamental, por lo que cualquier movimiento que implicara al recién detenido no iba a pasar desapercibido.

“Lo primero que llamó la atención fue que una ambulancia privada y no del Same se ocupara de un traslado que, por otro lado, no estaba previsto”, dijo un investigador, lo que motivó una rápida identificación de los dos “paramédicos”.

Según información oficial, el chofer es Matías Ramírez, de 27 años y ex cuñado de Gambini, mientras que su acompañante es Román Ruiz, de 20, y amigo del detenido, ambos de Berisso.

Fueron inmediatamente aprehendidos y llevados a la comisaría Decimocuarta por “averiguación de ilícito”, junto con la ambulancia privada y una silla de ruedas que, se presume, tenían previsto usar para cargar a Gambini.

Mientras tanto, por el hospital merodeaban “motos y autos de alta gama”, confirmó un vocero, convencido de que el objetivo no era intentar otro rescate, sino “hacer bulto, molestar, marcar presencia”.

Gambini pasó la noche en el hospital y ayer al mediodía recibió el alta, tras lo cual fue derivado a la comisaría Novena y a las fiscalías franqueado por robustos agentes que garantizaron la “tranquilidad” del reo.

En los tribunales reconocieron estar “tensos” por la presencia de Gambini, aunque no sucedió nada raro. Primero tuvo que responder ante Romero por el crimen de Fernando Iván Couste, en 2015 (ver aparte) y luego ante Garganta (que instruyó en un primer momento la causa por aquel homicidio) por un asalto cometido el 17 de enero de este año en una casa de 29 entre 32 y 33, donde una banda se enfrentó y redujo a los albañiles que ahí trabajaban, para luego atacar a trompadas a los dueños y escapar con 190 mil pesos y 30 mil dólares.

Eran 5, se tapaban con pasamontañas y llevaban chalecos como los de la Policía. Afuera, los esperaba un cómplice en una camioneta VW Amarok. Y no se descarta que hayan sido los mismos que ejecutaron algunos de los muchos atracos adjudicados en ese momento a los llamados “polichorros”. Por ahora solamente le imputaron ése.

Hoy, en tanto, el fiscal Martini lo indagará por el ataque a tiros del viernes, y es muy probable que en los próximos días vuelva a los tribunales para responder en otros expedientes donde también aparece su nombre, aunque todavía no como procesado.

Una de esas causas es la que se abrió el 24 de septiembre del año pasado tras el asalto al Banco Industrial de 15 entre 58 y 59, donde una banda de ladrones se llevó alrededor de 20 millones de pesos en un puñado de minutos y sin disparar un tiro. Tenían fusiles como el que le secuestraron a Gambini. Y a uno se le vio la cara en una filmación. Ahora cotejan ese rostro y ese arma.