Dos bebés infectados y otra muerte en un geriátrico local

El de ayer fue otro día difícil en la lucha que nuestra región entabla contra la pandemia: una nueva muerte volvió a encender las alarmas en el geriátrico de 524 y 118 -el hogar de Tolosa donde esta semana ya había fallecido un paciente cuyo hisopado post morten había dado positivo de coronavirus-, al tiempo que, de los tres nuevos casos confirmados ayer en La Plata y que elevan a 142 el número de infectados en nuestra ciudad, dos generan por estas horas especial preocupación, dado que se trata de bebés de apenas once meses de edad.

En su parte diario, la Comuna local precisó que de los 142 casos confirmados hasta el momento, 82 se encuentran activos y en observación, 52 ya recibieron el alta médica y hay 8 fallecidos. También 159 casos sospechosos siguen en estudio y 2.123 fueron descartados.

Sobre los últimos casos confirmados, se informó que uno se trata de un joven de 19 años que mantuvo contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y que comenzó el 21 de mayo con los síntomas de la enfermedad. El día martes de esta semana concurrió al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde le hicieron los estudios correspondientes y lo dejaron aislado en observación.

Como se dijo, los otros dos casos confirmados ayer en La Plata son dos criaturas. Uno es un bebé de once meses que comenzó el 23 de mayo con síntomas compatibles con el coronavirus y está aislado en la Nueva Clínica del Niño, mientras que el otro es una beba también de once meses que no registra antecedentes epidemiológicos y que comenzó con los síntomas el lunes pasado. Al día siguiente, el martes, la beba fue trasladada a la Nueva Clínica de Niño de La Plata, donde le hicieron los estudios y la dejaron aislada en observación. De esta manera, en La Plata ya son siete los casos que involucran a chicos menores de nueve años.

En el resto de la región, mientras tanto, Ensenada ayer no reportó nuevos casos y el municipio de Berisso informó que se sumaron 13 casos sospechosos y se descartaron otros 13 que estaban en estudio. De esta manera, Berisso continúa con 12 casos confirmados (9 activos y 3 con alta médica), 287 casos descartados y 25 casos sospechosos.

MUERTE EN EL GERIÁTRICO

Como se dijo, otra de las noticias que sacudió el panorama local fue una nueva muerte en el geriátrico donde ya se había registrado el fallecimiento de un paciente cuyo hisopado pos mortem dio positivo de coronavirus y donde, además, se habían aislado a dos abuelos por tratarse de casos sospechosos.

En relación a la muerte de ayer, se supo que la víctima era una mujer que se había realizado el hisopado para poder hacer el estudio correspondiente a COVID-19, por lo que se aguarda el resultado del mismo, que podría estar hoy.

Asimismo se supo que inmediatamente intervino el SAME, personal del ministerio de Salud de Provincia y también la policía científica. En ese sitio residen cerca de 100 adultos mayores, por lo que el nuevo fallecimiento hizo que la preocupación encendiera todas las luces de alerta.

“En el lugar, con el primer caso confirmado de COVID-19, que fue el adulto que falleció días antes en la clínica Belgrano, ya se había montado todo un operativo sanitario con aislamiento para proteger a los demás adultos mayores”, apuntaron fuentes comunales, quienes agregaron además que “se está hablando con la región sanitaria para evaluar el estado de salud de los demás abuelos”.

En el país

A nivel nacional, hay que decir que doce personas murieron y 717 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 520 los fallecidos y 15.419 los infectados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria informó en su reporte vespertino que murieron cuatro hombres, tres de 46, 55 y 32 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y otro de 80 años de la provincia de Buenos Aires. También se reportaron los decesos de seis mujeres, tres de 102, 93 y 69 años residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 78 y 95 años de la ciudad de Buenos Aires; y una de 57 años que vivía en la provincia de Chaco.

El parte matutino, por su parte, había consignado la muerte de dos hombres, uno de 62 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 43 años en la Ciudad de Buenos Aires.

Del total de esos casos, 968 (6,3%) son importados, 6.727 (43,6%) son contactos estrechos de casos confirmados, 5.408 (35,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación.

De los diagnosticados con COVID-19 ayer, se registraron en la provincia de Buenos Aires 273 casos, en la Ciudad de Buenos Aires 398, en Chaco 26, en Corrientes 6, en Neuquén 2 y en Río Negro 12. En tanto, no se notificaron contagios en Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El número total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 5.342 casos, la Ciudad de Buenos Aires 7.388, Chaco 850, Chubut 8, Córdoba 457, Corrientes 87, Entre Ríos 30, Jujuy 6 y La Pampa 5. La Rioja alcanza 63 casos, Mendoza 89, Misiones 27, Neuquén 130, Río Negro 387, Salta 7, San Juan 5, San Luis 11, Santa Cruz 49, Santa Fe 260, Santiago del Estero 22, Tierra del Fuego 149, y Tucumán 47.