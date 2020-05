Detuvieron a un ex rugbier por violar una perimetral

El ex rugbier que hace una semana fue acusado de golpear a su ex padrastro junto a su madre y un hermano, en el country Grand Bell, fue detenido ayer por violar la restricción perimetral que le impuso la justicia aquel día, informaron los abogados de la víctima.

El joven también vive en el barrio privado junto a la familia, pero la manda judicial le impedía acercarse al denunciante a un radio de 50 metros, después de haberle fracturado el tabique a trompadas.

“Las restricciones están para cumplirse”- dijeron los abogados que representan al agredido, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, lamentando que “este chico (por el acusado) se piensa que es un juego”. Por lo que figura en la nueva denuncia, el joven se presentó en la casa del padrastro para amenazarlo de nuevo, se informó. Y lo trasladaron a la comisaría de Romero.

Como se informó hace una semana, el incidente por el que intervino el juzgado de Garantías 2 ocurrió en el country Grand Bell, situado en 467 entre 142 y 148, donde un médico al que este diario identificará por sus iniciales -J.C.R.- denunció una agresión de parte de su ex esposa, A.C.G.R. y los hijos de ésta, J.M. y M.M, que viven en el mismo predio. La pareja se había separado entre 2018 y 2019. Del lado de la mujer dicen que la cuota alimentaria pactada no cubriría todas las necesidades, en tanto que desde el entorno del hombre señalan que “el problema apareció cuando él empezó a no pasarles tanta plata a los hijos de su ex”.