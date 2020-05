¿Qué pasa con los home banking?: No responden y los usuarios se descargan con divertidos memes

Una jornada complicada para la atención bancaria por la vía virtual, según denunciaron masivamente usuarios a través de Twitter y otras redes sociales.

En La Plata, las complicaciones venían por el lado del Banco Provincia, según contó a este medio David, quien dijo que permaneció buena parte de la mañana sin poder hacer uso del servicio online.

"Pude entrar pero no usar las opciones, o sea es lo mismo que nada. Además, está muy lento", señaló

En esa sintonía se explayaron los internautas en medio de los apuros por consultas de depósitos de sueldo, jubilaciones y hasta por trámites con AFIP y otras dependencias.

"El home banking de Galicia, Santander y BBVA está siendo sobreexigido. En estos momentos se trabaja para resolverlo", escribió un usuario de Twitter, donde el tema era Trending Topic N° 1, al aludir a la falla de los sistemas de los distintos bancos.

Otro usuario escribió: "Te dicen q cobrarás 10000 y no estás comprendido. Te dicen q te darán los 150000 y te dicen q no estás incluido. Te dicen que uses Home banking y ninguno anda. Que vayas a la AFIP y está caído el sistema. Que podés no pagar el tel y te mandan aviso de corte".

En tanto que una usuaria posteó con toda la bronca: "Banco de Galicia y LRPMQTP! No se puede acceder al Home Banking y hoy me vence la tarjeta. Banco de mierda si los hay".

La bronca por el pésimo funcionamiento del servicio online de los bancos seguía con una catarata de memes entre bronca e insultos pero siempre con una cuota de humor y risa para sobrellevar la desesperación.