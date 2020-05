Nueve consejos para evitar lesiones frecuentes que pueden darse en tiempos de home office

Evitar sitios como sillones o la cama para realizar trabajos es una de las recomendaciones para no favorecer una lesión

La cuarentena decretada por el Gobierno nacional para reducir el impacto en el país de la pandemia del COVID-19 obligó a muchos a "migrar" la oficina a su casa y desarrollar desde allí las habituales tareas que realizaba en su lugar de trabajo. Es lo que se llama home office.

Pero en algunos casos, si no se toman ciertos recaudos, esa modalidad puede repercutir negativamente en personas que no suelen estar expuestas a un uso intenso de dispositivos portátiles como laptops, tablets y smartphones, o hasta la computadora de escritorio, a veces en espacios chicos, no preparados para dicho uso.

"No contar con un puesto de trabajo adaptado y pensado para tal fin, sumado al uso excesivo y repetitivo de los dispositivos en una cantidad de tiempo prolongado es lo que desencadena con frecuencia lesiones típicas en la columna cervical y en los miembros superiores", señala María de las Mercedes Angeleri, licenciada en Terapia Ocupacional especialista certificada en terapia de la mano.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes por un uso exagerado de la tecnología?:

- Cervicalgias: Se presenta con dolor en la nuca que puede extenderse al cuello, cabeza o a la extremidad superior. Se relaciona con mantener posturas forzadas o mantenidas con la cabeza y el cuello o los miembros superiores, trabajos sedentarios y movimientos repetitivos.

- Síndrome del Túnel Cubital: Compresión del nervio cubital a nivel del codo. Se caracteriza por presentar dolor en la cara medial del codo, parestesias “cosquilleo o adormecimiento” en la región cubital de la mano, dedo meñique y la mitad cubital del dedo anular. Disminución de la fuerza. Esta lesión aparece por el apoyo del codo sobre la mesa por períodos de tiempo prolongados, postura sostenida en flexión y movimientos repetitivos.

- Síndrome del Túnel Carpiano: Compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca. Se caracteriza por presentar parestesias en el pulgar, índice, medio y borde radial del dedo anular. Dolor que se irradia hacia el antebrazo e inclusive al hombro. Disminución de la fuerza. Esta lesión aparece por el mal uso del mouse en una posición de flexión o extensión máxima de muñeca durante un largo período de tiempo.

- Epicondilitis, también llamado codo de tenista o del “programador”: Dolor intenso e inflamación en la cara externa del codo que aumenta al hacer un esfuerzo o con reiterados movimientos, extensión de codo y de muñeca con el uso del teclado y del mouse.

- Tenosinovitis de De Quervain: Dolor, edema y tumefacción en la zona de la apófisis estiloides del radio y del primer compartimento extensor. Se ven comprometidos el abductor largo y el extensor corto del pulgar. El dolor aumenta con la flexión del pulgar y la desviación cubital de la muñeca. Aparece por la realización de movimientos repetitivos y sobrecarga de la zona por el uso del teléfono móvil.

Ahora bien, conocidas algunas de las lesiones que pueden derivar de un uso intento de los dispositivos móviles en época de home office, ¿cómo se pueden evitar? Angeleri, quien además integra la subcomisión de Docencia e Investigación del Capítulo Argentino de Terapistas de Mano CATM-Asociación Argentina de Cirugía de la Mano AACM, recomienda fundamentalmente "reeducar la postura y dosificar el uso de dicha tecnología". ¿Cómo?

* Evitar trabajar en lugares que no te permitan adoptar una postura adecuada, como el sofá o la cama

* Es necesario regular la altura de la pantalla para mantener el cuello en posición neutra evitando tenerlo hacia abajo o hacia arriba. Debe estar a una distancia de 60 a 80 cm de los ojos

* Los pies deben estar apoyados en una tarima que permita despegar las piernas del asiento

* La posición recomendada en rodillas, caderas y codos es la de formando ángulos de 90°

* Utilizar una silla que permita tener la espalda apoyada y erguida

* Colocar una almohadilla debajo de la muñeca o una toalla pequeña enroscada cuando se utiliza el mouse

* Es importante cambiar de posición cada 30 a 45 minutos. Se aconseja realizar pausas cortas y frecuentes cada hora y media levantándose de la silla para evitar la fatiga. Caminar, realizar elongaciones de diferentes grupos musculares

* Instalar la mesa de trabajo en un espacio lo más luminoso posible, preferentemente con luz natural para evitar la fatiga visual

* Realizar videollamadas o llamadas telefónicas para evitar el sobreuso del teclado

En caso de sufrir algunas de las dolencias, lo aconsejable es realizar una consulta con un médico traumatólogo especialista en mano ya que "existen diferentes tratamientos para cada caso. Las licenciadas en Terapia Ocupacional, certificadas en Terapia de Mano, nos especializamos en la rehabilitación del miembro superior y la mano y se trabaja en forma interdisciplinaria entre el médico y la terapista para brindarle una mejor y completa atención al paciente", completa Angeleri.