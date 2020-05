Le dan domiciliaria a un ex policía que abusó de su hijastra en Los Hornos

El debate en torno a las excarcelaciones y domiciliarias a los presos se puede abordar desde ángulos distintos, aunque casi todos quedaron reducidos a los números y la calificación de los delitos. Si los beneficiarios fueron 100 o fueron 1.000; si los hechos eran graves o leves. Pero detrás de cada caso hay una historia, como la de esa chica que entre los 11 y los 13 años fue abusada sexualmente por su padrastro, un policía retirado que por estos días dejó su celda en la Unidad 25 de Olmos para continuar cumpliendo su pena en la casa, por decisión del juez de Ejecución Penal N° 2 de La Plata, José Villafañe.

Condenado a 13 años de cárcel, la pena contra Miguel Ángel Morosini vence recién el 1° de octubre de 2028.

“El fallo es del 30 de marzo en respuesta a un pedido de la defensa”, confirmaron fuentes judiciales, aclarando que el planteo se fundó “en la edad (de Morosini) y sus problemas de salud”, que colocaron su nombre “en los listados de personas en riesgo”, agregaron.

Según los mismos voceros, “el pedido tuvo acuerdo del Ministerio Público Fiscal” y la prisión domiciliaria que se le otorgó “es con monitoreo electrónico y prohibición de cualquier tipo de contacto con la víctima”.

Ella, que recién ahora es mayor de edad, llegó a hacerse 70 cortes en un día, cuando tenía 13 años y un sentimiento de culpa que la impulsó a escribir “puta” y “zorra”.

Veredicto

Morosini llegó al banquillo en 2017. En ese momento se defendió ante los jueces Juan José Ruiz, Ernesto Domenech y Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral 1 de La Plata, que lo juzgaron:“A mis 65 años no esperé nunca terminar en esta situación. Sobre todo porque yo elegí formar una familia y le di rienda suelta a mi sensación de enamoramiento. Me jugué la última parte de mi vida y elegí dar vida teniendo a mi hija…”

Según dijo, “yo no la toqué ni la llegué a tocar con la punta de la yema de mis dedos, jamás”.

La relación entre el policía retirado y la madre de la chica comenzó en 2011 en Los Hornos, cuando él reparaba celulares. Para julio ya convivían con la hija de la mujer y poco después tuvieron una en común.

El papá de la víctima notó que algo malo estaba pasando y hasta llegaron a suponer que padecía “un grado de retraso”, según describió la psicóloga que comenzó a tratarla en 2015. Tenía problemas en el colegio, falta de memoria y casi ninguna interacción con sus compañeros, en medio de una rutina atravesada por el descuido personal. Según fuentes del caso, el síntoma más cruento de los abusos eran los cortes que ella misma se hacía en distintas partes del cuerpo.

En el contexto de la terapia dijo primero que temía que a su madre o a su hermanita les pasara algo por la cantidad de cuchillos que el padrastro tenía en su casa, hasta que en septiembre de 2015 apareció con 70 tajos en los brazos y se decidió que lo mejor era internarla en el Hospital de Niños, ante el riesgo de suicidio. Le dieron antidepresivos.

Dos semanas después, finalmente le contó a su psicóloga lo que le “había hecho Miguel”.

Dijo que el padrastro la había manoseado por encima y por debajo de la ropa, que la había obligado a masturbarlo y se le había subido encima para frotarla, además de obligarla a ver películas y revista pornográficas juntos, situaciones que sucedían desde hacía dos años, cuando ella tenía 11 y no estaba en la casa.

Al final, la niña reveló la tremenda verdad a su madre y le pidió perdón por no haberlo hecho antes.

“Me dijo que creyó que yo era feliz y que no me lo quería arruinar. Me llegó a decir que se sentía culpable por no haber hablado…”, declaró la mujer tiempo después.

Morosini ya no está en un penal.