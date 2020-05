Delincuentes intentaron estrangular a una repartidora

Una joven platense que se gana la vida como repartidora de una aplicación vivió momentos terribles cuando al entregar un pedido fue atacada por dos hombres que la hicieron caer de su bicicleta y, una vez en el piso, intentaron asfixiarla. Ante su resistencia, los delincuentes le produjeron cortes en el cuello y en una pierna con un cuchillo, a la vez que la golpearon en la cara.

El gravísimo incidente ocurrió en la zona de 2 y 64 y fue denunciado por Karina Orellana, de 24 años, una estudiante de Medicina que trabaja en un local de comidas rápidas en el centro comercial de calle 12, pero además, fuera de ese horario laboral, realiza repartos en la modalidad delivery para una empresa de ese rubro.

Los agresores podrían estar vinculados con algunas de las actividades ilícitas que se denuncian en la llamada zona roja.

“Los policías dijeron que ya los tenían vistos, me pregunto si es así por qué no los meten presos”, aseguró Karina a este diario.

Según contó ella misma, en la noche del pasado 5 de mayo se trasladó a la zona de 2 y 64 a dejar un pedido cuando fue sorprendida por dos sujetos que sin mediar palabra se le abalanzaron y consiguieron tirarla de la bicicleta en que se desplazaba.

En el piso la golpearon y ante su resistencia trataron de asfixiarla para impedir que gritara. La defensa de la chica fue tan firme que los agresores optaron por amenazarla con un cuchillo con el que le provocaron cortes en el cuello y una pierna. En medio de ese martirio apareció un auto y una moto que pusieron en fuga a los asaltantes.

El motociclista intentó una persecución pero desistió cuando vio que los ladrones se metían en una casa, en la zona de 63 entre 116 y 117.

Tras la llegada de la policía Karina fue asistida en un hospital de la zona, donde debieron darle tres puntos para suturar una de las heridas que le abrieron.

“La policía tardó 40 minutos y la ambulancia nunca llegó. El hombre del auto me llevó al Hospital San Martín donde me hicieron las curaciones”, aportó. Los agresores en todo momento amenazaron a Karina con cortarle la cara. “Si no me quedaba quieta y me callaba, decían que me iban a desfigurar”.

“Los policías dijeron que ya los tenían vistos, que andan con las travestis de esa zona”, cerró la chica.