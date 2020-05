Un 4x4 de Suzuki cumple 50 años

El fabricante japonés de vehículos Suzuki siempre ha sido un claro defensor para sus modelos de la tracción 4x4, por la que lleva apostando ya 50 años desde que en 1970 lanzó el LJ10.

La necesidad de dotar a sus vehículos de una tracción a las cuatro ruedas que les aportase el mejor agarre independientemente de por donde circulasen comenzó en los años 60.

En esa época Suzuki se fijó como objetivo crear un todoterreno pequeño, eficaz, sencillo y ligero, lo que le llevó en 1970 a presentar el LJ10 Jimny, que medía menos de tres metros de largo, estaba diseñado para tres personas, pesaba 600 kilogramos y estaba propulsado por un motor de 2 tiempos de gasolina de 360 c.c. y 25 CV.

Para que fuera un eficaz todoterreno le añadió un sistema de tracción total conectable y un doble eje rígido, con los que no había obstáculo que lo parase fuera del asfalto.

El éxito del vehículo hizo que el fabricante japonés siguiera evolucionando el primer Jimny con más potencia y capacidad (tuvo tres carrocerías: abierta, cerrada y pick-up), y empezara a exportarlo.

EL TURNO DEL VITARA

En 1981 lanzó la segunda generación del Jimny, la denominada SJ 410, que destacaba por un estilo más actual, pero sin perder la ligereza con la que nació.

Pero en la década de los 80 el mayor protagonismo fue para otro modelo que permitió a Suzuki popularizar los 4x4: el Vitara.

Este coche, con el que el fabricante japonés asegura que sentó las bases de los actuales SUV (todocamino), se presentó en el Salón de Tokio de 1988.

Durante sus tres décadas de vida -actualmente está a la venta la última generación- se ha mantenido fiel a la idea original del sistema de tracción a las cuatro ruedas, aunque la ha combinado con un nuevo enfoque, en el que se busca que los tradicionales 4x4 sean cómodos y eficaces en ciudad y carretera.

El Vitara, del que se han vendido más de 3 millones de unidades en los más de 190 países en los que se comercializa, amplió gama en 1991 con una carrocería larga de 4 metros y cinco puertas, además de nuevos motores como el 1.6 de 16 válvulas de 97 CV, el V6 de 2, 5 litros o el diésel 1.9 (en 1996)

En 1988 fue un ejercicio muy importante para la gama 4x4 de Suzuki, ya que se presentaron el Grand Vitara (tuvo una segunda generación en 2005) y el nuevo Jimny (que con ligeras actualizaciones se mantuvo hasta 2018).

LOS AÑOS 2000 FUERON LOS DE LOS CROSSOVER

Con los años 2000 se produce un nuevo cambio en los hábitos de los conductores y llegan los crossover, turismos con apariencia de todocamino que aportan más espacio (disfrutan de mayor altura interior) y versatilidad (equipan la tracción 4x4). Es el caso de los Suzuki Ignis (2003), SX4 (2005) o Kizashi (2009).

En la década de 2010 aparecen en el mercado las nuevas generaciones del Vitara, del Jimny, del Ignis, del S-Cross y del Swift (el único modelo de tracción total en el segmento B).

Es también el momento en que el sistema de tracción 4x4 pasa a a denominarse All Grip y se ofrece en tres variantes para adaptarse a las diferentes necesidades de los conductores.

Así los Suzuki Ignis y Swift montan el sencillo y eficiente All Grip Auto, los Vitara y S-Cross el All Grip Select (permite elegir entre cuatro programas: Auto, Sport, Snow y Lock) y el Jimny el All Grip Pro que añade la reductora.