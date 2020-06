Nazarena Vélez: “Seguimos atrasando como sociedad”

Aunque fue ella quien en primer lugar realizó una observación hacia su figura mientras se veía en la pantalla de TV, luego fueron muchos los usuarios de redes sociales que criticaron el cuerpo de Nazarena Vélez y, tras la lectura de algunos comentarios, la mediática salió a aclarar los tantos.

“No, no: lo cerda que estoy...Lo cerda que salgo, en realidad, porque no estoy mal si ven las fotos o me ven personalmente. Pero, en tele, salgo hecha verga. ¡Dios! Al lado de la raquítica de Barbarita y de Mariana”, dijo en un video Naza acerca de su participación en “Mamushka”, el nuevo ciclo de El Trece que conduce Mariana Fabbiani y al cual fue a participar junto a su hija.

“Soy TT en Twitter, es decir, tendencia primera en la Argentina, porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda...Es la sociedad de mierda que les dejamos a las chicas más chiquitas que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años: tomando anfetaminas o con anorexia y bulimia”, manifestó luego la actriz.

“Lamentablemente, seguimos atrasando tanto como sociedad y como país, que ¿qué decir?” agregó y reconoció que “dentro de todo lo que vi, porque me metí a ver de morbosa, había mucha gente diciendo: ‘¡Qué pelotudos que son!’, pero la mayoría de los comentarios eran agresivos”.