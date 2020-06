Brutal asalto a los padres de Prátola: la madre se resistió

“Lastimados no estamos, nos pudimos defender”, le contestó Teresa de Prátola a EL DIA, horas después de ser víctima de un dramático asalto en su casa de Tolosa. La noticia se supo en el barrio en cuestión de segundos: “Les robaron a Natalio y a ‘Pichona’ (como la conocen en la vecindad)”, corrió de boca en boca. Es que los padres del recordado jugador de Estudiantes, Edgardo Fabián “El Ruso” Prátola, son muy queridos por los vecinos. El hecho, por fortuna, no pasó a mayores, la mujer y su marido están bien y sólo perdieron dos celulares. Sin embargo, se trató de un nuevo episodio delictivo en un sector de la Ciudad muy castigado por la delincuencia, con una fuerte escalada de la inseguridad en las últimas semanas. Desde la Asamblea Vecinal destacaron que “tenemos contacto con el comisario pero la situación es muy preocupante” y “como siempre, pedimos más presencia policial” en las calles. Ayer a las 11, Teresa fue testigo presencial de esa realidad cuando dos sujetos la sorprendieron en su domicilio, en la zona de 120 y 528.

Con la voz tranquila, aunque al principio con alguna reticencia, Pichona relató cómo fue la secuencia que la tuvo primero como espectadora y luego como protagonista. “Una amiga mía baldeaba el garaje y tenía el portón abierto. Yo estaba en la cocina haciendo la comida”, por eso lo que ocurrió en ese instante lo supo después, cuando su ayudante le contó lo que había visto. Conforme pudieron observar, los ladrones llegaron en un auto blanco por 120. La maniobra fue simple: “Bajó uno, miró y le avisó al otro” para que hiciera lo propio.

Cuando escuchó los gritos que venían de la vereda, Teresa salió a ver qué pasaba y se encontró con una escena apremiante. “Sentí como unos alaridos, me asomé y vi que la estaban agarrando del cuello, mientras ella intentaba defenderse con un palo de escoba”, refirió.

Lejos de retroceder u ocultarse, la emprendió contra uno de los atacantes, al que se le tiró “encima” para que soltara a su compañera. El desconocido tardó unos segundos en comprender lo que sucedía, hasta que reaccionó y tomó a la mujer mayor de los brazos para intentar reducirla. El forcejeo se extendía y los dos ladrones veían que sus planes se complicaban. Teresa pidió auxilio y su agresor la empujó hasta el interior de la propiedad. El cómplice, entretanto, “amagó a sacar un arma” de la campera y con eso calmó a su contrincante, que dejó la vara de madera y aceptó ingresar al inmueble. “Puedo ser tu abuela, ¿por qué me hacés esto?”, le espetó Pichona a uno de los intrusos. Éste, por su parte, intentó tranquilizarla. “Me dijo que me quedara tranquila, que no nos iban a hacer nada y me hizo sentar en el sillón”, recordó ella. Le pidió que permaneciera quieta, algo que no sucedió. “Tengo a mi esposo enfermo y tengo la cama en el comedor. A mi amiga la quisieron tirar encima de él, pero ella les pidió por favor que no y se recostó en el piso”, explicó. En ese interín, el que estaba con Teresa manoteó dos celulares que había sobre la mesa. El otro fue al cuarto y revisó una mesita de luz, pero los gritos de la dueña de casa hacían imposible la faena. Finalmente desistieron y huyeron, dejando a ambas mujeres más enojadas que nerviosas. Los sujetos eran “bien jóvenes, iban de azul y tenían barbijos, además por la vestimenta no parecían ladrones”, detalló la víctima. Por último, reveló por qué se resistió de la forma en que lo hizo: “No es justo lo que pasó. La gente me dice ‘dale todo’ pero no puede ser, tanto luchó uno, hizo sacrificios en su vida… yo me voy a defender si vienen a robarme”.

Por otra parte, Pablo Pérez, integrante de la Asamblea Vecinal de Tolosa, sostuvo que “es imposible ya transitar, parece que salieron todos al mismo tiempo a robar. Está muy complicada la zona”. Asimismo, comentó que “hace unos días le robaron a la hermana del Ruso, que tiene un local en el barrio; ayer (por el viernes) entraron en una farmacia histórica, en 115 bis y 530, después a otro vecino en la calle en 117 y 527, que le sustrajeron el celular y la bolsa con las compras”.

“No sé qué pasa, tenemos miedo de que se profundice mucho el tema porque vemos que lo económico está influyendo mucho”, finalizó.