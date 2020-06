Coronavirus en La Plata: cómo se controla a los contactos estrechos

Detrás del mapa del COVID-19 en La Plata hay cada vez más gente. Están los encargados de la secretaría de Salud, funcionarios, médicos, enfermeros, empleados municipales y personal de seguridad. Ahora, es clave el papel de quienes se encargan del seguimiento de cada caso, para evitar que el virus se siga diseminando. O, al menos, que haya un estudio profesional de su propagación.

Existe un departamento epidemiológico que depende de la secretaría de salud de la Municipalidad de La Plata. Allí se rastrea a todos los contagiados y se traza un recorrido de sus contactos en las últimas 48 horas. Se los llama telefónicamente y se les explica la situación. Desde entonces están monitoreados y contenidos, porque ante el primer síntoma no deben comunicarse con el 147 o 107 sino que les asigna un número de celular.

En La Plata, según estimaciones del área de Salud, los 329 casos deben multiplicarse por 8 o 9. De esta manera el mapa del coronavirus en la Ciudad es realmente complejo para su seguimiento.

El contacto estrecho es una persona que estuvo en las últimas 48 horas a menos de un metro y medio, durante 15 minutos, con una persona que dio positivo de coronavirus.

“Desde nuestro lugar creemos que lo más importantes es disminuir la cantidad de gente enferma para no saturar al sistema de salud. Así los médicos podrán trabajar mejor. Nuestro objetivo es disminuir la demanda en los hospitales. Si nosotros tratásemos de equiparar la demanda nunca lo podríamos lograr”, comenzó con la charla Enrique Rifourcat, el secretario de Salud de La Plata.

Por eso, desde esa dependencia están convencidos que además del uso del tapabocas, barbijo, distanciamiento social y restricciones de actividades, es fundamental el seguimiento de cada caso. Le llaman control de foco y consiste en investigar a los contactos estrechos y casuales de cada positivo. Los primeros son los que tienen más chances de haberse contagiado.

“Entonces trabajamos fuertemente en cada uno de los casos de manera telefónica para saber si va apareciendo alguna sintomatología. Para eso se necesita la mejor predisposición de cada persona contagiada”, continuó el funcionario municipal.

“Agarramos el caso y llamamos por teléfono para conocer más detalles y ver si se articula con otro caso. Así se construye la red. Primero se llama a los contactos estrechos informados por el paciente y ya vamos viendo dónde trabaja, por dónde se mueve y cómo está conformada su familia”, explicó durante la charla con este medio y agregó: “A esa segunda línea no la vamos a estar llamando, pero si ese sospechoso se convierte en portador sí realizamos el protocolo”.

La mejor herramienta en estos casos es la recorrida por el terreno, para poder ver en primera persona el posible recorrido del virus a través de los datos brindados por un contagiado. “Pero a veces no conseguimos porque la gente no quiere colaborar o porque los datos cargados en el sistema no son correctos”.

Según Rifourcat, en la mayoría de los casos la gente cuenta la verdad y detalla con quién estuvo y dónde estuvo, simplificando la tarea de seguimiento. “En estos casos la honestidad es fundamental para avanzar y controlar la propagación del virus”. Es única forma de seguir, no existe en el mundo otra manera de seguir a las personas”.

Al mismo tiempo remarcó que no es igual la rapidez para seguir un caso de una persona que trabaja en un geriátrico que de otra que vive sola en una casa alejada de la Ciudad, por marcar dos puntos diferentes.

El área epidemiológica se fue ampliando con el correr de las semanas. Al comienzo de esta segunda gestión contaba con dos personas y hoy ya son más de 35, divididos en dos áreas específicas, la de geolocalización y seguimiento. “Y día a día vamos incorporando algunas personas de otras dependencias para que se sumen a este seguimiento”.

Además, el seguimiento de los casos de coronavirus contempla barrios carenciados, geriátricos, centros de salud y otras ramas.

Las dificultades del caso

La tarea no es sencilla. Para nada. Y también es peligrosa. Días atrás personal del SAME acudió a un domicilio para hacer un estudio de una persona que había mantenido contacto estrecho con un positivo de COVID. La situación se fue poniendo tensa dentro del domicilio al punto que el médico terminó recibiendo un puñetazo en su cara que le provocó la fractura de uno de sus huesos.

“Nosotros sabemos que hay lugares y personas que no nos van a recibir bien. Pero son los menos. En muchos casos se escapan o se esconden al ver que llegas ambulancias y algún patrullero. A mí, hoy, no me importa lo que hacés sino lo que está pasando”, cerró.