Ataque de motochorros y reclamo en 22 entre 69 y 70

“Hasta hace poco, el problema era por las noches. Convenía no salir por los robos. Ahora, que no anda nadie en todo el día, no se puede salir en ningún horario. Hay muchos robos”, analzó Roxana Bus, vecina de las inmediaciones de 22 entre 69 y 70. Según la mujer, ver a una joven sangrando a metros de su casa, tras un asalto en la calle, no fue un hecho aislado y extraordinario en una tarde de domingo.

La mujer le contó a este diario lo que había ocurrido alrededor de las 16.30: “estaba en mi casa y comencé a sentir gritos, muchos gritos. Cuando salí, igual que otros vecinos, me encontré con una chica que estaba sangrando después de un robo”, contó.

Según explicaron en el vecindario a este diario, todo ocurrió alrededor de las 16.30. “La chica venía caminando por 22 y se aparecieron dos muchachos en moto. Uno bajó y el otro daba vueltas en círculos. El que estaba abajo le quiso sacar el celular y la chica se resistió a que se lo robara”, indicó Bus, en base al relato de otros testigos de la cuadra, también alertados por el pedido de auxilio de la joven.

La negativa de la víctima dio lugar a un forcejeo con uno de los ladrones, según relataron los vecinos consultados en la zona.

En ese contexto, se presume que la víctima habría sufrido un corte producto de la lucha o del uso de un arma blanca, tipo cortaplumas.

En la cuadra calculaban ayer que esa lesión que no le produjo riesgos mayores a la joven, de entre 28 y 30 años.

Los ladrones escaparon en la moto y la víctima quedó en compañía de los vecinos de la cuadra hasta que llegó su pareja.

“La chica estaba shockeada, con sangre. Se fue con el novio y más tarde, un móvil fue a la casa. Se la llevaron para tomarle la denuncia”, contó la vecina.

Esa presentación sería una más en una lista de hechos que genera inquietud en el barrio.

“Esto pasa en la calle 22, 21 o 23. Los motochorros son moneda corriente”, apuntó Bus.

En el barrio se remarca sobre la reiteración de episodios delictivos con ladrones que se mueven en moto.

“Encima, ahora andan con barbijo y se les ve todavía menos la cara”, indicó la vecina.

ROBABAN EN UNA CASA CÉNTRICA

También durante la tarde de ayer, se registró un escruche en el micro centro de la Ciudad. Según informó la Policía, un joven de 26 años y un menor de 16 fueron demorados cuando tras romper una ventana de una casa situada cerca de la Plaza San Marín y sustrajeron griferías de bronce.

Los dos ladrones protagonizaron el hecho en 56 entre 6 y 7 cuando escalaron una pared y se metieron a la propiedad que está desocupada por peligro de derrumbe, se indicó.

Una fuente del procedimiento indicó que luego violentaron un acceso.

Los intrusos conformaron el botín con griferías de bronce y cuando estaban por escapar llegaron al lugar efectivos del Comando de Patrullas de La Plata.

Los ladrones fueron demorados y puestos a disposición de la UFI N° 8 de mayores y la UFI N° 4 de Responsabilidad Penal Juvenil donde deberán enfrentar cargos por tentativa de robo.