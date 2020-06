Zárate cruzó a los dirigentes de Vélez y profundizó más la grieta

La relación de Mauro Zárate con Vélez no tiene arreglo, y una serie de testimonios expresados en los últimos días no hizo más que profundizar una grieta que se abrió cuando el delantero decidió alejarse del club de Liniers para ponerse la camiseta de Boca. Luego de las reacciones de la gente velezana, que por todas las vías posibles, criticó la decisión del futbolista, quien respondió incluso con gestos que agitaron más las aguas en oportunidad de un par de cruces Boca-Vélez, hubo una respuesta de Carlos Compagnucci, miembro del cuerpo técnico que tiene a Mauricio Pellegrino como referente, que reavivó el fuego.

En una entrevista radial, y en oportunidad de una pregunta al respecto, Compagnucci elogió el juego de Zárate, e incluso aceptó la posibilidad de que sea parte del equipo que hasta el último campeonato oficial de Primera estuvo dirigido por Gabriel Heinze.

En este marco el tema se reinstaló, y en respuesta a manifestaciones de hombres vinculados a la conducción de la institución de Liniers, a través de las redes sociales Mauro Zárate rompió el silencio, y trató de clarificar brindando su opinión. “Ya hice lo que tenía que hacer y GRATIS. Toy donde quiero”, escribió el delantero en sus historias de Instagram, y aunque sin destinatario, el mensaje quedó claro estaba dirigido a quienes desde el club Vélez se sumaron a la catarata de críticas transmitidas por los fanáticos en las redes.

Una frase de Compagnucci sirvió como disparador: “Si llega el momento y queda libre, se verá. Tiene mucha jerarquía y a jugadores así, siempre los quiero dirigir”. Y esto no hizo más que generar un cruce de expresiones contra Zárate, quien en los referidos términos contestó dejando ver su deseo de continuar en Boca más allá de junio, que es cuando terminará el contrato que tiene firmado. “No lo veo posible, no creo que sea bienvenido en este plantel. Fue algo muy grande lo que pasó con él y nadie se olvida. No creo que sea fácil la vuelta, menos para el plantel”, respondió Lucas Robertone.

A continuación, Pablo Cavallero, en su condición de mánager, dijo: “se quería ir a Boca para ganar la Libertadores e ir a la Selección, así que hasta que no cumpla con ganar la Libertadores e ir a la Selección tiene las puertas cerradas”.

Asimismo, Mariano Lizardo, dirigente de la institución de Liniers, fue contundente al explicar que “a la gilada y a los traidores les hago la cruz. Terminen con el humo. No vuelve más a Vélez. Denunció formalmente a varios socios por amenazas coactivas, mandó a allanar el club, se llevaron datos con direcciones y teléfonos, investigaron a parte de los dirigentes. ¿Ustedes realmente piensan que puede volver?”.

Con tuits picantes y sin nombrar al delantero, el presidente del departamento jurídico también repasó el incidente por el cual un hincha sufrió consecuencias por portar un cartel en que llamaba traidor a Zárate sin nombrarlo: “Llevaron detenido a otro socio por tener un cartel y le prohibieron la entrada al estadio por todo un torneo. Hay cosas que no se olvidan ni se perdonan”.

