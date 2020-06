Gloria Carrá: “Me gusta estar permeable para que los personajes me modifiquen”

“En un momentito ya te atiende” se escucha, del otro lado de la línea, en la voz dulce y aniñada de su hija más chica, Amelia (10), la mejor secretaria que Gloria Carrá (49) puede tener en estos días en pausa, que a la popular actriz y cantante la tienen, sin embargo, en plena actividad.

La pandemia le frenó proyectos importantes, como esperados shows con su banda, Coronados de Gloria, y su regreso al teatro de la mano de Javier Daulte y su amiga Julieta Díaz, pero la intérprete agradece poder atravesar esta situación inédita con trabajo, siendo parte del exitoso proyecto de José María Muscari que, a causa de la pandemia, cambió de formato: de lo presencial a lo virtual.

Carrá, que saltó a la popularidad como Meche en “Señorita Maestra” pero que otros recuerdan por su paso por “La banda del Golden Rocket” y otros de más acá en el tiempo por su Euge en “Aprender a Volar”, es una especie de capitana de esta troupe hot que está revolucionando este encierro por su particular manera de abordar lo sexual, algo que ha generado debates en las redes sociales.

La actriz admite en diálogo con EL DIA que “el sexo es algo natural pero lo tenemos muy tapado, como si estuviera mal y no está mal: es una parte del goce del ser humano”, y cuenta cómo la modificó este proyecto del que participa desde su estreno, el año pasado, en el Gorriti Art Center.

“Creo que los actores estamos para eso: me gusta estar permeable para que los personajes me modifiquen, porque siento que es una manera de una crecer”, admite Gloria y reconoce que la experiencia no sólo le sirvió para aprender a manejar toda esa energía que se genera en el antes, durante y después de cada edición sino que, además, pudo aplicarla a su vida personal.

“Pude reconocer mis propios deseos, mi propia fantasía, a quitarme prejuicios”, revela la rubia a quien, en la última entrega se la pudo espiar dándose un baño de inmersión mientras exploraba su cuerpo desnudo entre burbujas esponjosas, o escucharla mientras disfrutaba al darse placer en su cama, consciente de esas miradas que la deseaban desde el otro lado de la cámara.

Esta propuesta, que esta noche a las 23.59 iniciará su tercera edición (la entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral) bajo el tópico “El cielo, el purgatorio y el infierno”, le propone al público tres días de intensos estímulos a través de materiales que llegan por Instagram, Zoom, Twitter, Telegram y WhatsApp en forma de audios, fotos, videos y chats. ¿Los emisores? Además de Carrá, otras conocidas figuras como Diego Ramos, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, Esteban Prol, Noelia Marzol, Militta Bora, Tucu López, Cachete Sierra, Señorita Bimbo y una veintena de jóvenes artistas, entre actores, bailarines e incluso estrellas del cine porno.

A su entender, sus interacciones con el actor y conductor Tucu López son las más hot, las que más ratones provocan, sin embargo se guarda un as bajo la manga para esta nueva edición en la que protagonizará picantes intercambios con Joaquín Berthold, amigo de su ex pareja. “Ahí entra a jugar el morbo, y está buena esa vuelta de tuerca, porque te permite jugar desde otro lugar”, adelanta la actriz.

Dice que vive como toda una aventura esta reinvención virtual en la que derivó la propuesta de Muscari y que la llevó a convertir su casa en su nuevo escenario y a familiarizarse con otras acciones que, en la vida pre pandemia, dejaba en manos de otros. Ahora, por ejemplo, se siente casi una especialista en filmación.

Por estas horas, cuando poquito falta para la tercera entrega, la actriz va y viene con la cámara, el trípode, las luces y ese farol antiguo que se transformó en su gran aliado para generar climas íntimos pero al que sufre por su peso. “Lo voy arrastrando por toda la casa”, dice entre risas y cuenta que se filma sola durante cada contenido.

Revela que pasa la cuarentena con su hija pequeña (la mayor, Ángela Torres, está viviendo con su pareja), aunque Amelia se va a la casa de su papá, Luciano Cáceres, cuando ella está en actividad, lo que la lleva a tener que estar disponible casi durante todo el día para las interacciones en vivo, las más celebradas por el público.

“Lo que le sucede a la gente es que se siente cómoda de poder ir a buscar esto, que es un sexting artístico, a un lugar que es luminoso: somos artistas que estamos preparando algo para ese público que, además, es tenido en cuenta porque en los vivos participan, preguntan, se manifiestan. La gente no siente que están siendo parte de algo prohibido, oscuro, porno”, admite.

A su criterio, la experiencia funciona en tanto ofrece un mensaje de liberación sexual, sobre todo en las mujeres, algo que resuena particularmente en este momento donde los ecos del feminismo se oyen en todo el mundo.

Gloria, en este sentido, viene de protagonizar la estremecedora “Marea Alta”, de la directora Verónica Chen, en la que le da vida a una mujer que, por disfrutar libremente de la sexualidad, es “castigada” por los albañiles que trabajan en su casa. “Cuando la vi, me inquietó”, revela la actriz, sobre el provocador filme que también ahonda en la lucha de clases y que, tras su premiere a principios de año en el prestigioso festival de Sundance, desembarcó en Cine.Ar Play en donde se puede alquilar por $30.

LA MÚSICA Y EL “BAILANDO” pausado

Aunque algunos no lo saben, en Gloria Carrá habita otra Gloria, la que no sólo canta sino que, además, toca la guitarra, el ukelele y compone sus propias canciones.

Sin estudios pero con intuición, se encontró de grande con la música y a través de un proceso natural siguió sus instintos y se lanzó.

Desde el 2013 encabeza Coronados de Gloria, una propuesta innovadora desde lo sonoro y lo escénico, una fiesta musical que le ha bajado del trono de sus prioridades a la actriz.

Si bien reconoce que “extraña mucho” esta faceta, con la que ha venido varias veces a La Plata, de las que particularmente recuerda su precioso debut en 17 y 71 en 2016, admite que este parate le sirvió para reencontrarse con la composición.

Así, en medio de las sensaciones encontradas que esta pausa le ha dado, cuenta que escribió una canción que está terminando de producir y que próximamente subirá a las plataformas en formato solista, algo que la tiene “muy entusiasmada”.

Este proyecto, de todos modos, no implica la disolución de su banda ni mucho menos. De hecho, anticipa, se reencontrará con sus Coronados el próximo 26 de junio cuando, desde el porteño teatro Picadero, y siguiendo todos los protocolos de seguridad dispuestos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la reactivación de actividades artísticas y culturales, transmitan vía streaming un show que marcará un regreso especial a los escenarios: sin público.

Para este año, la actriz estaba convocada para ser parte de “Bailando”, incluso, se estaba preparando con ensayos vía Zoom. Sin embargo, desde la producción de Tinelli le comunicaron recientemente que, a causa de la pandemia, se postergará el baile y regresará el humor.

En tiempos de tanta incertidumbre, Gloria agradece ser parte de “Sex”, entendiendo que en este momento “tener trabajo es un privilegio” de pocos, lamentablemente.

