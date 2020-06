A Gallardo le pegaron un "palito"

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, le envió un tiro por elevación a Marcelo Gallardo por el hecho de la crítica que manifestó el director técnico de River a las autoridades por la decisión de no permitir los entrenamientos presenciales en comparación con otras actividades.

"No lo escuché, lo leí y lo entiendo. Es un entrenador de fútbol, vive de esto y para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver. Creo que me dijo contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando empezó esto y nosotros creíamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más, ¿se acuerdan? Entiendo, tiene que ver con los ánimos, él cumple su misión que es ser entrenador y yo trato de cumplir la mía", le dijo el funcionario.

Gallardo se había quejado al decir que "me gustaría que el Ministro de Salud explique cómo puede funcionar una industria con 500 empleados y protocolos, pero no puede entrenarse un grupo reducido de futbolistas, también con protocolos".