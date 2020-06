Las chicas sexies de Canal 26: estalló la interna entre las presentadoras

Entre elogios y críticas, las transparencias del look que la ex participante de “Gran Hermano” Romina Malaspina eligió para cortar la semana del noticiero nocturno que conduce por Canal 26, todavía resuenan.

Lo que no se esperaba era que una compañera de la misma señal, que al igual que ella está trabajando como presentadora de noticias de otro envío, saliera a diferenciarse de su compañera.

Estamos hablando de Sol Pérez, quien, a través de las redes sociales, desde donde saltó a la fama gracias a sus explosivas fotos, se diferenció de Malaspina de forma tajante, luego de la polémica generada en torno al look de su colega.

“Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. No intentes rebajarme”, tiró la rubia, sin medias tintas, visiblemente molesta por “haberla metido en la misma bolsa”.

Pero eso no fue todo. La ex chica del clima le pidió a la gente que se “informe” antes de hablar. “Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, tiró y, enojadísima, agregó: “Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a Dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo”.

La furia de Sol Pérez se desató tras el comentado top que lució Malaspina, que dejaba al descubierto su torso desnudo.

Tanto se habló sobre su elección de vestuario que, la joven, que se define como “modelo, conductora e influencer”, salió a hablar minimizando la cuestión: “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras”.

Y después le habló particularmente a las mujeres, quienes fueron más críticas que los hombres con su look: “Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer, ¿no? Mientras sigan viendo tetas como algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”.

MÁS REPERCUSIONES

La polémica alcanzó también a la emisión del programa que conduce Elizabeth “La Negra” Vernaci por Radio Pop. La conductora, como en otras oportunidades, apostó a la ironía para abordar la temática, ya que a las menciones de Malaspina y Pérez, con el correr de las horas también se direccionó el escándalo a otras dos mujeres de la señal televisiva que muestran sus curvas en la pantalla, como Celeste Muriega y Carolina Haldemann.

“¡Cómo está Canal 26 con las chicas, eh! Para mí, se los tiro y hagan lo que quieran, considero que deberían poner todas chicas en bolas directamente”, fue como arrancó Vernaci, sin poder evitar las carcajadas. Cuando su compañero Humberto Tortonese apuntó “eso es retroceder”, ella agudizó su sarcasmo: “¿Qué retroceder? Yo me empodero, tengo tetas, tengo culo, me empodero. Yo estudié para estar acá, ¿qué me importa? Si me miran el culo los pajeros son ustedes, si me miran las tetas… No me pongas como un objeto, soy mucho más que un par de tetas, ¿sabés?”.

Pero al cosa no quedó ahí: “Dejémonos de joder, basta de metáforas: en cachucha, hay que hacer el noticiero en cachucha”.