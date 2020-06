Salto de casos en Berisso: 11 son del barrio "José Luis Cabezas"

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Berisso informó esta noche que el total de nuevos casos positivos de coronavirus en la ciudad en las últimas 24 horas ascendió a 12., por lo que la cifra de personas infectadas se eleva a 32.

Primero, esta mañana se detalló que uno de los casos corresponde a una mujer (no se especificó la edad) que reside en el Barrio José Luis Cabezas y es familiar directo de otro de caso positivo registrado en el lugar.

El segundo caso confirmado correspondió a una mujer de 32 años. La joven es trabajadora de la salud y se desempeña en establecimientos sanitarios del ámbito público y privado de la ciudad de La Plata.

La paciente realizará el aislamiento correspondiente en su domicilio y su estado de salud es estable.

Luego, esta noche se agregó que además de los dos casos positivos informados anteriormente, se han sumado 10 casos confirmados que corresponden al Barrio José Luis Cabezas. Además, se han registrado 36 sospechosos y se han descartado 18 que estaban en estudio.

De esta manera, Berisso tiene 32 casos confirmados (29 activos y 3 con alta médica),18 casos descartados y 25 casos sospechosos.

En el barrio José Luis Cabezas, donde se registran 18 de los 32 confirmados, se está realizando un abordaje sanitario en conjunto entre las Municipalidades de Berisso y Ensenada y La Región Sanitaria XI, debido a que el área afecta a vecinos y vecinas de ambas ciudades

En ese sentido, se realiza un seguimiento sanitario de los familiares directos de los pacientes confirmados, quienes también se encuentran efectuando el aislamiento correspondiente

En tanto, desde la Secretaría de Salud del Municipio se continúa con el seguimiento sanitario de los familiares directos de los otros 13 pacientes confirmados, quienes se encuentran efectuando el aislamiento correspondiente.

Desde el área también se continúa con el seguimiento sanitario de los familiares directos de los casos sospechosos.

Ayer por la tarde, una ambulancia perteneciente a la Municipalidad de Berisso se encargó de hacerle el hisopado a 20 vecinos que presentaron síntomas compatibles al COVID-19.

María Laura Cabrera, secretaria de Salud de Berisso, habló con este diario tras realizar los testeos y contó cómo es el procedimiento: “Los hisopados que se hacen son a todos contactos estrechos de un COVID positivo con sintomatología. No se hisopa gente que no tiene síntomas por el hecho de que no alcanza la carga viral detectable para el PCR”.

Al tratarse de un barrio compartido por dos municipios, destacó: “Trabajamos juntos Berisso y Ensenada. Los dos intendentes apuestan el trabajo entre ciudades, más en zonas así, donde no hay un límite claro”, y agregó: “La idea es salir al barrio a buscar al virus, antes de que nos sorprenda. Por eso hacemos testeos para encontrar los positivos lo antes posible y tener la menor circulación de virus”.

En relación a lo ocurrido puntualmente ayer, contó: “Estuvimos hisopando nosotros (Berisso) y Ensenada trasladando. Trabajamos en conjunto porque el que hisopa no puede trasladar”.