El barrio Cabezas , una zona vulnerable de Berisso, donde siguen apareciendo casos

El barrio José Luis Cabezas se está llevando toda la atención en nuestra región desde el pasado jueves por la aparición de casos positivos de coronavirus: ayer se confirmaron 2 nuevos casos para llegar a un total de 12 (5 en Ensenada y 7 en Berisso), mientras se siguen haciendo testeos a los sospechosos.

Muchos imaginaron que podía repetirse una situación similar a la de Villa Azul, el asentamiento aislado del conurbano bonaerense, pero el procedimiento está siendo diferente: ya no hay policías en los accesos como días atrás, sino que solamente los municipios de Berisso y Ensenada están buscando positivos realizando hisopados en el lugar a los sintomáticos.

Toda esta situación alteró la vida de los vecinos, aunque todos intentan no volverse locos. “Estamos tranquilos. Tomamos las precauciones necesarias. Estamos metidos en casa y salimos si hay que salir a comprar algo. Pero se sale y vuelve”, le comentó a este medio Maribel, quien vive cerca de uno de los ingresos frente a las facultades de Humanidades y Psicología.

A diferencia de lo que ocurre en el barrio que comparten Quilmes y Avellaneda, en donde los casos se cuentan de a centenas y decidieron cercarlo, en el barrio Cabezas cualquier puede entrar y salir. La vida, más allá de la cuarentena que afecta a toda la región por igual, no se ha modificado demasiado desde la aparición de los positivos.

“Por el momento no se sabe con exactitud cuántos casos son. Hasta ayer era supuestamente 7 casos, pero hay que esperar los resultados de los hisopados tanto de Ensenada como de Berisso. Las familias que tienen los chicos contagiados están en cuarentena, no salen”, completó Maribel.

Ayer por la tarde, una ambulancia perteneciente a la Municipalidad de Berisso se encargó de hacerle el hisopado a 20 vecinos que presentaron síntomas compatibles al COVID-19. María Laura Cabrera, secretaria de Salud de Berisso, habló unos minutos con este diario tras realizar los testeos y contó cómo es el procedimiento: “Los hisopados que se hacen son a todos contactos estrechos de un COVID positivo con sintomatología. No se hisopa gente que no tiene síntomas por el hecho de que no alcanza la carga viral detectable para el PCR”.

Al tratarse de un barrio compartido por dos municipios, destacó: “Trabajamos juntos Berisso y Ensenada. Los dos intendentes apuestan el trabajo entre ciudades, más en zonas así, donde no hay un límite claro”, y agregó: “La idea es salir al barrio a buscar al virus, antes de que nos sorprenda. Por eso hacemos testeos para encontrar los positivos lo antes posible y tener la menor circulación de virus”.

En relación a lo ocurrido puntualmente ayer, contó: “Estuvimos hisopando nosotros (Berisso) y Ensenada trasladando. Trabajamos en conjunto porque el que hisopa no puede trasladar”.

¿cómo es el protocolo de los hisopados en el lugar?

Aquellos que son parte de los hisopados en el barrio Cabezas tienen que llevar a cabo un estricto protocolo. Cabrera, al respecto, explicó cómo es el paso a paso en las ambulancias acondicionados para dicho trabajo.

“Lo que hacemos es mantener estéril los que son recipientes para la toma de muestras y después seguimos el protocolo de equipamiento de protección personal. Adentro donde se hisopa solamente entra la médica. El habitáculo no tiene conexión con la cabina”, comenzó indicando.

Y prosiguió: “Después se hace toda la desinfección. Nos tenemos que desvestir adentro, sacando la ropa que puede llegar a estar contaminada, y cuando salimos de ahí nos descontaminamos abajo. Entre paciente y paciente la doctora tiene que lavarse las manos, cambiarse los guantes y la protección personal, desinfectar toda la camioneta adentro y hacer pasar al próximo”.

Por último, contó: “Se aíslan los que presentan síntomas. Los que pueden en sus casas y, los que no, se los lleva a albergues extra hospitalarios para esperar el resultado”.