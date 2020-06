La charla entre Ciro y Juanse y una anécdota imperdible con Charly García

Las charlas por Zoom, Whatsapp o vivos por Instagram de famosos se volvieron moneda corriente en medio del confinamiento por la pandemia de Covid 19. Y los músicos Andrés Ciro Martínez, ex cantante de Los Piojos y referente de Ciro y los Persas, y Juanse, cantante de los Ratones Paranoicos, se reunieron virtualmente y llenaron las redes de anécdotas.

Una de ellas tuvo como protagonista a Charly García. El referente del rock nacional, quien esta semana fue noticia tras una internación y luego dio negativo en el test de coronavirus, fue compañero de Juanse en algunos excesos que el líder de los Ratones recordó.

“Hacía tres semanas que estábamos juntos: estuvimos tres semanas sin dormir. Los últimos cuatro días de esas tres semanas estábamos él y yo mirándonos de frente en el living de su casa, sin hablarnos. En un momento yo hice un gran esfuerzo y me moví, me paré y le dije 'me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo'”.

“Parecía una estatua del Museo de Bellas Artes que quería tomarse un taxi: entré parado al taxi. Llegué a casa, en Belgrano, me tomé un lexotanil, me bañé como pude y me recuperé. Me tomé medio bourbon, me cambié, me sequé el pelo y me volví. No habrán pasado más de dos horas, como mucho tres”, comentó Juanse. Y agregó: “Cuando vuelvo voy por el Bajo, subo por Coronel Díaz y cuando pasamos Melo, desde ahí veo que estaba todo el tránsito cortado y no era por el semáforo. Había gente cruzando la calle con mameluco gris, cruzaban como si fueran hormigas. Dije: ¿qué pasó? Se tiró por el balcón”.

Fue entonces que le preguntó a los que trabajan en el operativo qué era lo que sucedía: “’Estamos yendo a lo de Charly’, me dice uno que iba con una caja con un televisor de esos que nos vas a volver a ver nunca más en tu vida”.

Y al subir, Juanse constató de qué se trataba tal movida: “Estaba toda la casa llena de cajas, cámaras, radios, televisores, auriculares”, expresó e imitó la respuesta de su amigo: “Fui y le dije ‘quiero toda la vidriera’. El tipo no me quería creer. Y fui y me la compré, man. ¿Qué? Me compré la vidriera, man”.