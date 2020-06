“En la final con Alemania, algo nos decía que Argentina no debía salir campeón del Mundo”

Ya pasaron 30 años de la Copa del Mundo celebrada en Italia, en 1990, y sin embargo, todavía permanece en las retinas de todo un país aquella actuación “heroica” del seleccionado argentino, comandado por Carlos Salvador Bilardo.

Fue el Mundial de la derrota ante Camerún, en el estreno; de la grave lesión de Nery Pumpido; de las tremendas atajadas de Sergio Goycochea en los partidos que debieron definirse por penales; de los triunfos históricos ante Brasil e Italia, el anfitrión; de la final frustrada ante Alemania, y de la polémica actuación del árbitro mexicano Edgardo Codesal.

Para revivir aquel momento inolvidable para el fútbol argentino, este diario mantuvo una extensa charla, y en exclusiva, con uno de los protagonistas de aquella cita mundialista, Julio Jorge Olarticoechea, para todos, el Vasco.

En su Saladillo natal y rodeado del calor de su familia, el ex jugador de Racing, River, Boca y también campeón del mundo en México ´86, recordó cada momento que le tocó vivir con ese equipo nacional. Y de sus sensaciones después de aquella final frustrada ante los alemanes, que no le permitió conseguir la segunda Copa del Mundo de manera consecutiva.

“Diego estaba al 40 % de sus posibilidades por sus problemas físicos. Pero fue muy valioso”

Julio Jorge Olarticoechea

- A 30 años del Mundial de Italia ´90, ¿aún considera que Argentina le pudo haber ganado a Alemania si no fuera por ese penal que inventó Codesal?

- Lamentablemente no pude jugar aquella final, al igual que Caniggia y Batista, por acumulación de tarjetas, y el Gringo Giusti, que había sido expulsado. Pero creo que Alemania fue un poco más que Argentina como equipo, en ese momento. Queda la duda del arbitraje, el penal fue dudoso... Cuando íbamos 0 a 0, le hicieron un penal tremendo a Gabriel Calderón. Y Codesal no lo cobró. Ante la duda, el tipo cobraba en contra. Pero insisto, en lo futbolístico, creo que Argentina no fue superior a Alemania. Quizás si Codesal hubiese cobrado el penal de Calderón, la historia hubiese sido otra.

- ¿Cómo llegó la Selección a ese Mundial, respecto de aquel equipo que se había coronado campeón cuatro años antes en México?

- Para el Mundial ´90, Argentina llegó muy bien preparada, con más edad, pero con mayor experiencia en lo individual y en lo colectivo. Con jugadores de importancia para el plantel, que estaban a la altura de las circunstancias y muy comprometidos con la causa. En lo personal, física y mentalmente llegué muy bien, por eso creo que rendí mejor en este mundial que en el ´86.

- El equipo que disputó el Mundial de Italia tenía el mismo potencial futbolístico que el de 1986?

- El equipo del ´86, por una cuestión de trabajo y tiempo, porque estábamos todos en Argentina, fue tácticamente más fuerte que el que jugó en Italia. Porque en esa Selección se sumó una nueva camada de jugadores. Fijate que en el primer partido ante Camerún, algunos sintieron el nerviosismo y no rindieron. Hubo varios muchachos que no rindieron, y por ahí, no estuvieron a la altura de un Mundial.

- ¿Por qué le costó tanto al equipo acceder a la segunda fase del certamen?

- Con Rumania era un partido muy complicado. Estaba en los planes que la teníamos que pelear, ya que no había prácticamente margen para el error. El primer tiempo fue durísimo y con el empate, sabíamos que la clasificación a la siguiente ronda era nuestra. Eso nos daba un respiro y nos permitía además agarrar mayor confianza, que es lo que estábamos necesitando a esa altura de la competencia.

- Con el gol de Monzón, que lo gritó todo un país, y con la clasificación asegurada, dio la sensación de que a partir de ahí, el equipo se afirmó mejor.

- Mantuvimos siempre nuestra postura. Claro que se gritó porque necesitábamos un desahogo de este tipo. El equipo, con el correr de los partidos, fue ganando en confianza, algo que veníamos necesitando como el agua.

- Después de perder ante Camerún se complicaron las cosas en cuanto a la clasificación ¿estaba en los planes perder el primer encuentro del Mundial?

- El equipo, con algunos altibajos, siguió haciendo lo mismo. Cambió en el arco con el ingreso de Goyco, que fue tremendo en los penales, pero después en el juego, no influyó para nada. Esos altibajos se hicieron presentes en algunos partidos, pero así y todo, a los ponchazos, pudimos llegar a la final.

- El partido contra Brasil fue el más esperado, el que festejó todo un país y el que le abrió la puerta para seguir avanzando, ¿no es así?

- Sin dudas, ese era el partido que no teníamos que perder. Porque era un clásico. A pesar de que por momentos nos pelotearon, esa clase de partidos hay que ganarlos como sea. Lo ganamos sufriendo mucho, esa es la verdad. Pero dejamos en el camino a uno de los favoritos, para luego sí enfrentar en semifinales, nada menos que a Italia, el equipo local y con todo lo que ello significa.

- Diego jugó con muchos problemas, sobre todo en un tobillo, pero volvió a ser el abanderado del equipo...

- Sí, tenía el tobillo a la miseria y una uña. Habrá jugado un 40 por ciento de sus posibilidades. No fue tan decisivo como en el ´86. Sí tuvo jugadas muy buenas, como la que hizo ante Brasil, que habilitó a Caniggia para que defina el partido. Pero después, estuvo lejos del nivel que mostró en México. Allí estuvo en lo máximo de su creatividad. Y en el ´90, en cambio, tuvo muchos altibajos debido a esos problemas.

- Dejar en el camino nada menos que a Italia, después de haber eliminado a Brasil en la instancia anterior, fue lo mejor que le pasó al equipo?

- Sin dudas, contra Brasil tuvimos a un Diego Maradona sensacional, que no estaba en su plenitud física por el problema de uno de sus tobillos, pero era Maradona. También al enorme Caniggia, que sabíamos que cuando tuviera una oportunidad la iba a aprovechar. Y frente a Italia, fuimos a jugar contra el favorito del Mundial y con el ambiente en contra. Nos costó, pero el gol de Caniggia fue un bálsamo, un premio al sacrificio que hicimos. Ahí me convencí de que podíamos ganarle en los penales. Fue el momento más feliz del equipo porque supo ganar contra todos los pronósticos.

“Si Codesal hubiese cobrado el penal que le cometieron a Calderón, la historia hubiese sido otra”

Julio Jorge Olarticoechea

- ¿Qué se siente ejecutar un penal con toda la presión que tenían y en una instancia de campeonato determinante, ante el equipo dueño de casa?

- La verdad, no estaba en los planes ejecutar penales. Porque no los pateaba. Pero bueno, fue una decisión de Carlos Bilardo y tuve que hacer frente a un momento de muchísima presión. Fui relativamente tranquilo a patear ese penal. No miré nunca al arquero, decidí patearlo donde lo patee; que no se levantara. Por eso apreté la pelota un poco demasiado. Pero la verdad es que no quería que se levantara porque a los arqueros altos les cuesta mucho ir abajo. Le miré el otro palo, y creo que se comió la mirada también, porque se tiró del lado donde lo miré. Fueron decisiones y detalles que por suerte salieron bien.

- ¿Cree que la final que perdieron ante Alemania fue un pase de factura por haber eliminado, primero a Brasil y después a Italia?

- Lo que observamos fue que Codesal, ante jugadas dudosas, cobraba en contra nuestra. Nunca nos favorecía. Dio la sensación de que había algo contra Argentina. Sentimos que no tenía que ser campeona en ese Mundial, primero porque veníamos de ser campeones y después, porque sacamos a Brasil y a Italia, el favorito, casi al mismo tiempo. Me parece que eso incidió en el árbitro, a tomar decisiones equivocadas que favorecieron a Alemania.

- Muchos dicen que si ante Alemania iban a penales, Argentina era campeona del mundo. ¿Usted cree lo mismo?

- Y... estaba dentro de las probabilidades. Goyco andaba muy bien, lo vimos y se tenía mucha confianza. Y creo que cuando van a patear penales cuando tenés un arquero ataja penales, se le hace el arco más chico. Pero hablar con el diario del lunes no es bueno. Sé que Goyco se agrandaba en esos momentos y le achicaba el arco al rival.

- ¿ Sintieron las bajas de algunos muchachos para la final?

- Sí, el equipo se sintió. Caniggia, que la estaba rompiendo adelante; en el medio Giusti, que era el motor del equipo y atrás yo, que estaba pasando por un gran momento. También quedó afuera el Checho Batista, pero en ese momento no estaba siendo titular. No tengo dudas que jugamos con bajas importantes y creo que dimos ventajas.

“En la final ante Alemania dimos una ventaja enorme porque tuvimos varias bajas importantes”

Julio Jorge Olarticoechea

- Si se lo cruza a Codesal, ¿que le diría?

- Simplemente y con respeto, le diría que se equivocó bastante con nosotros y que fue injusto en muchas decisiones.

- ¿Qué significa para usted haber jugado al lado de Maradona?

- Haber jugado con el más grande fue un orgullo. Jugué tres mundiales y un juvenil. Desde los 17 años que compartí entrenamientos con él. Y en ese tiempo lo vi hacer cosas mágicas. Un fenómeno.