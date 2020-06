Vestidos como policías intentan robarle a un empresario en un country de Hudson

Los hechos delictivos -en muchos casos violentos- en los barrios cerrados se siguen reiterando y es una preocupación que crece entre quienes eligen esos lugares buscando justamente más tranquilidad y seguridad.

En las últimas horas se conoció que una banda integrada por al menos cuatro delincuentes ingresaron en el barrio privado GreenVille de Hudson e intentaron robar en la casa de un empresario, dueño de una fábrica en Quilmes.

Según se supo, el hecho ocurrido en el barrio ubicado en el kilómetro 30 del ramal Gutiérrez de la Autopista La Plata-Buenos Aires, en el partido de Berazategui. Los delincuentes portaban chalecos como los del Grupo Halcón (fuerza especial de la Policía) y habrían amordazado a un guardia de seguridad del puesto de ingreso secundario, según indicaron fuentes policiales.

Luego, se dirigieron directamente a la casa del empresario. Intentaron hacerse pasar por personal de seguridad del barrio y utilizaron la excusa de que querían “revisar la alarma que estaba sonando”. Pero el empresario no les creyó y se encerró en una habitación. Tras ello, al no poder acceder a la propiedad, los delincuentes escaparon. Al cierre de esta edición, no había personas detenidas por este hecho. La identidad de la víctima no fue confirmada por las fuentes policiales consultadas.