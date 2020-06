Compró con modalidad puerta a puerta pero, con 69 años, la obligan a retirar su paquete

Indignada por lo que calificó como "una injusticia", una vecina de City Bell se comunicó este miércoles para denunciar a una empresa de envíos por la demora en la entrega de una compra que realizó online y para expresar su indignación por la postura de la compañía de "obligarla a retirar el paquete en una sucursal que tiene en Diagonal 73 N° 60".

"Hace más de 15 días que estoy intentando que me llegue un producto que compré de forma online ya que por mi edad, 69 años, no puedo ni debo salir. A raíz de esta situación, cuando hice la compra elegí la opción de que me entregaran el pedido en la puerta de mi casa. Pero la empresa OCA ahora me dice que tengo que retirarlo en sucursal" contó María Elena.

Sobre este aspecto, la vecina indicó que "cuando llamó para hacer el reclamo le dijeron que figuraban dos visitas a su domicilio y que debido a que no habían encontrado el número de la dirección que se había detallado en el pedido debía pasar por una sucursal para buscar la encomienda".

En este sentido apuntó que pese a que explicó que por su edad no puede acercarse al local, hicieron caso omiso a su situación y continúan insistiendo en que debe pasar a retirar el pedido.

"Me mandan a salir sin permiso de circulación a mis casi 70 años, en este momento de pico de la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Tengo que trasladarme de City Bell a La Plata por un envío que por error/negligencia me están reteniendo. Argumentan 2 venidas fallidas por número inexistente, lo cual es falso ya que mi número existe y bien visible. Lo único que pido es que entreguen mi paquete en domicilio como se acordó en la compra" señaló.