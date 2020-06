La jodita de los “esenciales” de la tevé: ola de contagios en “El precio justo”

Difícil escapar al tema cuando el mundo entero se ve azotado por el coronavirus. Pero hasta no hace muy poquito, sobrevolaba la frase de que los políticos y los famosos se creían “inmunes” ante la enfermedad.

La realidad misma los atravesó y los casos positivos se empezaron a acumular: Martín Insaurralde, María Eugenia Vidal, Clara Muzzio y Alex Campbell. Pero la tele fue más allá. Pese a considerarse a los trabajadores de los medios como “esenciales”, en algunos programas no respetaron los protocolos sanitarios y eso trajo consecuencias. El caso de “El precio justo”, que conduce Lizy Tagliani por Telefé destapó la olla y suma 15 casos positivos.

Según trascendió ayer, hasta el momento son 11 los técnicos contagiados de COVID-19 dentro del equipo del programa de entretenimientos, además de la conductora y su asistente, Floppy Cucu, y dos famosos que fueron a jugar durante a la tele: Belén Francese y Miguel Ángel Cherutti.

También restan conocerse los estudios de otros famosos como Pachu Peña, José Chatruc, Silvina Escudero, Manuela Viale, Noelia Marzol, Naiara Awada, Gustavo Conti, Florencia Otero, Gabo Usandivaras y Romina Giardina.

En tanto, otras figuras que pasaron por el programa como Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponce, Diego Moranzoni y la platense Magui Bravi ya comunicaron que sus resultados fueron negativos.

“RECEN POR MI MAMÁ”

“Lamentablemente me enteré hoy que tengo Covid. Estoy en shock, con miedo, angustia y una mezcla de sentimientos, pero más que nada con miedo por mi mamá, porque la vi el viernes 12. Recen por ella. Los quiero mucho. Gracias a todos por estar pendientes. Voy a procesar esto”, comunicó ayer Francese, que se trenzó con sus vecinos tras acusarla de “transitar espacios comunes” del edificio donde vive, violando la “estricta cuarentena” que debería haber estado haciendo por haber asistido a un ciclo de TV.

“Ahora tengo que esperar cinco días. Soy asintomático, de eso no hay dudas porque yo no sentí nada, fiebre ni nada por el estilo. Me siento bárbaro. Ahora hay que controlar a mi esposa y a mi hijo Santino, que también están bien. Yo estoy en un lugar aislado totalmente”, dijo, por su parte Cherutti, y agregó: “Me cuidé mucho. Estuve tres meses encerrado y solo salí para ir al programa. Estoy muy cerca del canal y por eso accedí a ir. Por la buena onda que siempre tienen ellos conmigo y porque uno se gana un manguito. Me shockeó porque yo no sentía nada y estaba esperando resultado negativo...”.

Pachu Peña también habló de su caso puntual: “Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado el martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero ayer empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefé y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana (por hoy)”. El humorista aclaró que se siente “bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado”. RIAL, CONTRA LOS CANCHEROS

Atento a este panorama, Jorge Rial inició su “Intrusos” de ayer con una editorial en la que alentó es “resistir un poco más” dada la extensión de la cuarentena y, extrañamente autocrítico, manifestó: “Desde nuestra soberbia creemos que nuestro laburo es fundamental, que somos imprescindibles, creen que la pantalla nos separa del virus. También creemos que hablar y opinar tanto del virus nos aleja del virus. O que nuestra opinión, opinando desde la ignorancia porque ha quedado demostrado lo ignorantes que somos los periodistas y el mal laburo que hemos hecho en esta pandemia, nos hace inmunes al coronavirus y no es así”.

En ese sentido, apuntó contra “algunos famosos” que “cancherearon haciendo fiestas privadas en sus casas”, de las cuales “salieron muchos contagiados, de la política, del mundo de las leyes”, muchos de ellos “anti cuarentena, que se reían y en la fiesta se cagaban de la risa”.

Quien no se frenó a la hora de abordar este contagio televisivo en cadena fue Connie Ansaldi, que pidió a los invitados que asuman su responsabilidad, en vez de culpar al programa de Telefé.

“No entiendo, la verdad. Se la agarran con ‘El precio justo’ y nunca decir ‘fui un boludo’. A mí me invitaron a ir y dije que no. Mi salud es mi responsabilidad, no de terceros”, indicó la periodista, para luego seguir disparando contra la TV: “Más allá de eso, los canales deberían haber decidido cambiar los formatos de programas de invitados”.

Lo cierto es que la opinión de Connie tuvo numerosos adeptos y el debate se reabrió: ¿cuáles de todos los programas que salen al aire son esenciales y cómo se podría aprovechar esta ocasión para “depurar” ciertos contenidos tóxicos de la TV?