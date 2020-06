Las exitosas series internacionales que se "burlaron" de Argentina

En Rick and Morty, la reconocida serie animada habla de nuestro país en un tono más preocupante que gracioso. Habla -incluso- de la necesidad de hacer un “golpe” en Argentina. El contexto, hace pensar que no se trata solo de un chiste.

En Los Simpson, en el capítulo 319 de la serie, cuyo eje pasa por la convocatoria de Homero para reemplazar al payaso Krusty. Pero el protagonista de la exitosa serie se muestra mucho más serio que de costumbre al hablar de política y economía a nivel regional.

"En adelante nos concentraremos en cosas importantes. Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pagos de deuda poco realistas. ¿Por qué los Estados Unidos deben utilizar 90 por ciento de los recursos del mundo. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas!", dice entre sollozos el padre de la famosa familia creada por Matt Groening.

El “How I met your Mother”, Barney Stinson le advierte a su amigo que no visite el país. El capítulo fue emitido en 2011, pero sorprende su vigencia: "El peso argentino ha bajado dos tercios en los últimos cinco años, el Gobierno no acepta reformas de mercados libres y los ferrocarriles son un caos desde que quebró Ferrocarriles Argentinos".

En Friends, Phoebe está sin trabajo y decide cantar para la gente que hace cola esperando entrar a comer a Javú, el restaurante donde Mónica es la Chef. Sus canciones siempre son un tanto controvertidas, pero esta vez, habla del país: "Y hay un país que se llama Argentina, es un lugar que nunca vi, pero dicen que por 50 pesos, podés comprar un bazo humano, ¡un bazo humano! ¡Olé!”".