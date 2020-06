La Suprema Corte suspendió la feria judicial de invierno en la Provincia

Con la pandemia de coronavirus como fundamento, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender en forma extraordinaria la feria judicial de invierno, fechada, como es habitual, para el mes de julio.

A través del acuerdo Nº 3979, al que accedió EL DIA, los jueces del máximo órgano judicial bonaerense admitieron que el COVID-19, con su consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio, provocó “un inevitable impacto sobre el servicio de justicia”, por lo que ahora se deberá fijar una nueva fecha para el receso invernal en los tribunales.

“Parece indudable que el estado de emergencia y la imposibilidad de afluencia regular de las personas, así como en general las restricciones normativas que vedan la actividad presencial en las sedes tribunalicias, y en su hora hasta obstaron el ejercicio profesional de la abogacía, han causado una merma en el quehacer habitual de los órganos jurisdiccionales”, admite el documento que lleva las firmas del presidente de la Corte, Daniel Soria, y los jueces Luis Genoud, Eduardo de Lázzari, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo Pettigiani.

Basado en la normativa que faculta al Tribunal a suspender los lapsos de inactividad “cuando razones de real urgencia o el cúmulo de tareas así lo hiciese necesario”, el artículo 8 del mencionado acuerdo subraya que en el contexto actual resulta pertinente levantar la feria del mes de julio “para satisfacer las necesidades del servicio y proveer de seguridad jurídica”.

Al mismo tiempo, la medida contempla “la elaboración de una propuesta que respete el derecho de los magistrados, funcionarios y agentes a gozar [...] de una licencia compensatoria, fraccionable en períodos no mayores de cinco días hábiles consecutivos”, no acumulable con otras licencias y que deberá utilizarse dentro de los tres años siguientes al fin de la pandemia, “cuidando no generar una afectación al servicio de justicia”.

En su resolución, los ministros de la Corte destacan también las múltiples medidas adoptadas desde la irrupción de la pandemia en pos de garantizar el acceso a la Justicia: entre otras, la regulación del teletrabajo, el ingreso remoto de causas urgentes y la posibilidad, desde ayer, de iniciar por medios electrónicos todas las causas judiciales de todos los fueros.

En lo que hace al trabajo presencial en los tribunales, como se sabe, el funcionamiento es con guardias mínimas, con presencia física exclusivamente del personal considerado indispensable.

La suspensión del receso invernal por parte de la Justicia bonaerense es similar a la que días atrás dispuso la Suprema Corte de la Nación para los tribunales federales y que se extendió a provincias como Catamarca, Tierra del Fuego, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, San Luis, Salta, Chaco y Córdoba.