¿Cómo retirar dinero sin pasar por los cajeros automáticos?

En vísperas del endurecimiento del aislamiento social a raíz del crecimiento de contagios de Covid-19 para reducir la circulación de personas y evitar contactos estrechos, se torna necesario conocer las distintas formas que existen para extraer dinero sin necesidad de soportar largas colas en bancos o cajeros automáticos y sobre todo sin tener que estar expuestos al virus.

Cabe recordar que el gobierno nacional confeccionó nóminas de supermercados, farmacias y estaciones de servicios donde los usuarios de tarjetas de débito pueden extraer billetes y evitar largas colas en cajeros y bancos.

Los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada podrán consultar buscando los lugares más cercanos

No obstante, se recomienda no tener en cuenta los comercios que figuran en la lista pero que no cuentan con habilitación para funcionar durante la cuarentena debido a que por esa misma razón permanecen cerrados.

Las nóminas son documentos en PDF y se pueden consultar en el sitio argentina.gob.ar. Se trata de locales que tengan habilitada la opción “Retiro en Efectivo”. Las tarjetas permitidas son Visa (ver), Maestro (ver) y Cabal (ver).

Para el caso de clientes con tarjeta de débito Visa, una vez abierto el archivo PDF, el atajo de la combinación de teclas (Ctrol+F) permitirá realizar la búsqueda con mayor facilidad desde una notebook o PC, mientras que con dispositivo móvil deberán presionar en el icono de búsqueda, es decir, en la lupa. Los usuarios de Maestro y Cabal, en tanto, contarán con una opción para filtrar la búsqueda por provincia y por ciudad.

Los beneficios son mayor comodidad, porque se puede comprar y retirar efectivo en un mismo lugar; seguridad, ya que los clientes evitan exposición a largas filas en cajeros automáticos y reducen la circulación; gratuidad, porque no se debe pagar ningún costo adicional por usar este servicio. Otro punto destacado por las autoridades es la solidaridad, ya que no concurriendo a bancos y cajeros se reduce la congestión en estos lugares y tienen más posibilidades para hacer transacciones quienes no cuentan con otros medios.

Los sectores bancarizados cuentan además con otros canales como Extra Cash, que permite retirar hasta 8 mil pesos en el acto y sin costo en comercios al realizar las compras con tarjeta Visa Débito.

En bancos

Para el caso de no contar con más opciones que concurrir al banco, se recuerda que los usuarios pueden retirar dinero sin cobro de comisiones en cualquier banco, no solo en la entidad donde cobran habitualmente o tienen radicada la cuenta.

Hasta el 30 de septiembre el BCRA permite un tope de 15 mil pesos en otras entidades para el retiro de efectivo sin cargos extra.

Hay que destacar en este punto que el Banco Provincia permite a sus clientes realizar órdenes de extracción en favor de otra persona para que pueda retirar dinero sin la tarjeta de débito. Esto es de gran ayuda para muchos adultos mayores así evitan salir de sus hogares para cobrar.