Ya son 37 los casos de Covid-19 en el barrio Cabezas: presencia de Berni, nuevos operativos y no descartan cerrarlo

En medio del avance del coronavirus y de la creciente preocupación de los vecinos, todas las miradas de las autoridades provinciales y municipales de la Región se posaron hoy sobre el barrio popular José Luis Cabezas que comparte jurisdicción con Berisso y Ensenada. En ese marco, desde esta mañana el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y los intendentes de ambas ciudades, Fabián Cagliardi y Mario Seco, recorrieron el barrio popular y supervisaron los nuevos operativos sanitarios "casa por casa" para detectar la presencia del virus. Asimismo, hoy se reportaron 14 nuevos casos positivos, por lo que la cifra de contagios se elevó a 37.

"Hasta el momento se confirmaron 37 casos entre vecinos de la localidad de Ensenada y de Berisso. El operativo consta de un análisis casa por casa y el testeo a quienes presenten síntomas; esto continuará hasta que se frene la propagación del virus. Aún no está decidido el aislamiento del barrio, por la tarde, a partir de los relevado en la mañana, se va a realizar un análisis de situación y se confirmarán los pasos a seguir", informó la Municipalidad de Ensenada con respecto a la situación en el lugar.

Esta mañana desde la Secretaría de Salud de la vecina ciudad se informó que hay en marcha una investigación epidemiológica y que no descarta cerrar el barrio, una medida que se implementó semanas atrás en el barrio Villa Azul de los partidos de Quilmes y Avellaneda.

La secretaria de salud Mariana Estévez aseguró en diálogo con FM La Redonda 100.3 que "llegado el caso se evalúan todas las posibilidades porque tenemos que cuidar a la gente del barrio, poder controlar (el virus), como también cuidar a la gente de afuera".

"Si sabemos que tenemos un foco en el lugar, los epidemiólogos nos asesorarán. Esto excede el trabajo de los dos municipios. Vamos a estar asesorados por los epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Provincia, obviamente con todo el apoyo de la Gobernación, que sabemos que está en conocimiento y en línea de trabajo con nuestros intendentes", sostuvo Estévez.

En ese sentido, dijo que "en base a eso se determinarán las medidas a seguir". "La Secretaría de Salud de Ensenada está referenciando los casos, viendo las cadenas de contagio y estudiando nuevos casos. Es lo que venimos haciendo en los últimos días. En base a los resultados se tomarán las decisiones".

Con respecto a la medida adoptada en Villa Azul semanas atrás, Estévez dijo que "estamos tratando de ver qué resultados obtuvo, no nos parece del todo simpática" pero que para el caso del barrio Cabezas".

Al respecto, Estevez sostuvo que "se está realizando la investigación epidemiológica, ya que se ha excedido del núcleo de dos casas que teníamos hasta hace dos días".

Y agregó que "se trabaja entre ambos municipios, con ayuda del Ministerio de Salud de la Provincia y la Universidad Nacional de La Plata. En ese sentido nos sentimos muy apoyados. Como toda la gente carenciada, carecen de los servicios básicos, viven en casillas de maderas. Han recibido ayuda social. Nosotros asistimos a unas 275 familias. Hay casillas que están nuevas y otras en peores condiciones".

En cuanto a las políticas que se realizan en los barrios populares de Ensenada, enfatizó que "se caminan todos lo barrios, se conocen los barrios, se brinda ayuda a comedores, a unidades sanitarias, se realizan campañas de vacunacion". "Se trabaja fuertemente en nuestros barrios carenciados, desde siempre, no sólo por esta situación", subrayó.

Desde la comuna berissense explicaron que se está realizando un abordaje sanitario en conjunto entre las Municipalidades de Berisso y Ensenada y La Región Sanitaria XI, debido a que el área afecta a vecinos de ambas ciudades.

“Se realiza un seguimiento sanitario de los familiares directos de los pacientes confirmados, quienes también se encuentran efectuando el aislamiento correspondiente”, explicaron.

“Desde la Secretaría de Salud del Municipio se continúa con el seguimiento sanitario de los familiares directos de los otros 13 pacientes confirmados, quienes se encuentran efectuando el aislamiento correspondiente”, señalaron.

También -explicaron- se continúa con el seguimiento sanitario de los familiares directos de los casos sospechosos.

Respecto a los operativos sanitarios, María Laura Cabrera, secretaria de Salud de Berisso, había dicho a EL DIA que “los hisopados que se hacen son a todos contactos estrechos de un COVID-19 positivo con sintomatología. No se hisopa gente que no tiene síntomas por el hecho de que no alcanza la carga viral detectable para el PCR”.

Los mismos se hacen en unidades móviles y hay un extremo cuidado en la higiene y la desinfección de todos los elementos e indumentaria especial que utilizan.

El barrio no está aislado como Villa Azul, el asentamiento compartido entre los partidos de Quilmes y Avellaneda en donde hay cientos de casos. Si bien la semana pasado sí hubo presencia policial en los accesos, actualmente ya no están presentes y los vecinos pueden entrar y salir sin inconvenientes.