Platenses en Bolivia: abandonados en el campo, perseguidos por Interpol y al borde de la cárcel

Elizabeth Molina y David viven en La Plata pero se encuentran varados en Bolivia desde hace cuatro meses. Y fueron cuatro meses dignos de una película de género variado, con una trama llena de amenazas, mentiras, abandono,acción policial e intervención de Interpol.

La pareja llegó a Bolivia el 23 de febrero para pasar dos semanas de vacaciones y nunca imaginó el calvario que les tocaría vivir tras decretarse la pandemia y tras cartón, una cuarentena nacional que cerraría todas las fronteras. Pasaron cuatro meses y siguen varados en un pueblo boliviano llamado Tarija.

“El 23 de febrero llegamos a Bolivia por dos semanas. Nos agarró la cuarentena acá. Empezó a haber casos de Covid acá y el 13 de marzo decretaron la cuarentena. Nos habíamos querido volver por tierra mucho antes pero la gente de los distintos pueblos había bloqueados todas las salidas y accesos con piedras, gomas y distintos objetos. No pudimos volver”, contó Elizabeth para comenzar a desarrollar una historia larga y minada de condimentos.

“Acudimos al cónsul de Cochabamba, llenamos formularios y mails. Nos llamaron para una repatriación pero no teníamos el dinero necesario para ello y no pudimos sumarnos. Así fue pasando el tiempo, ya no teníamos recursos. Entramos a un grupo de argentinos varados en Bolivia que se había armado por Whatsapp y se había programado un viaje en el cual abordaríamos dos buses, con permisos, certificados y todos para llegar a Buenos Aires”. Parecía que todo estaba resuelto y que la película tendría un final feliz. Pero recién empezaba.

La trama más desesperante la continuó relatando David: “Subimos al bus, con todos los requisitos, viajamos hasta Yacuiba y no nos dejaron seguir para llegar a la frontera. Esperamos ahí, que venga la cónsul, migraciones, cancillería y no aparecía nadie. Llegamos a las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche no apareció nadie. Finalmente cuando llegó la cónsul nos dijo que no nos podían tener ahí”.

Tras los idas y vueltas con excusas y acusaciones, apareció la policía y hasta Interpol: “Cerca de la 1 de la mañana vino gente de Interpol y de policía de Campo Pajoso. Determinaron que nos escoltaron hasta Tarija donde nos esperaban el cónsul y el canciller. Ahí nos darían una autorización para entrar a Yacuiba y así cruzar la frontera. Policías en fila y un equipo antimotines, nos escoltaron hasta Tarija. Llegamos a las 6 de la mañana y cuando esperábamos al cónsul, otra vez apareció la policía, eran como 50 a los gritos, diciendo que no tenían por qué que escucharnos, que tenían órdenes de sacarnos de Tarija. No entendíamos nada, si nos habían llevado ellos ahí. La policía nos empujó, me quiso meter preso, nos amenazaron con gases. Y cuando me di vuelta para buscar a Eli la habían subido al patrullero por “incitadores”, “resistencia a la autoridad”, y “atentado a la salud pública”. Nunca llegó el cónsul, ni el canciller ni nadie”.

“De no haber testigos, me llevaban, me dijeron que si no me subía yo me subían por la fuerza a la patrulla”, aportó Eli en el medio.

Así pasó todo del género policial de la historia, pero faltaba el drama: “Cuando me di cuenta que ella no estaba fui a al patrullero a preguntar qué pasaba. La bajé del patrullero, y nos amenazaban con abrirnos causas. Nosotros nunca faltamos el respeto, solamente no entendíamos la razón. La cuestión es que a todos, niños, abuelos, nos arrearon como ganado y delincuentes, hasta afuera de Tarija. Cuando salimos, el chofer nos bajó a todos. A mí, a 13 mujeres, y cuatro niños y nos abandonaron en el cruce de Tarija, en el medio del campo. Nos abandonaron ahí”, contó el protagonista, aún sin entender por qué tanto maltrato.

“Llamé a la cónsul de Yacuiba, ella se comunicó con el cónsul de Tarija y ahí me dijo que no tendríamos que habernos bajado del bus. Nos dijo que busquemos un pueblo para ver si en la iglesia o alguna alcaldía nos dejaban quedarnos. Caminamos hacia un pueblo en la montaña. Nos volvieron a llamar y nos dijeron que vayamos a un pueblo llamado el Puente, pero tampoco podían hospedarnos. Se nos hizo la noche en el campo y llegó un funcionario de El Puente y nos escuchó bien. Y finalmente determinaron que nos podían llevar a un hospedaje de Tarija. Cerca de las 21 llegó la ambulancia, nos midieron temperatura, y ninguno tenía nada, revisaron la documentación y nos trajeron al hospedaje el viernes pasado por la noche”. Un poco de alivio y cordura para tanta locura.

EN TARIJA, GALLETITAS Y TÉ

Hoy la actualidad los encuentra en Tarija, aunque administrando los pocos recursos que quedan, trabajando en el campo y racionando la comida: “Tramitamos la ayuda del gobierno argentino, y aquí estamos a la espera. Porque no tenemos más recursos económicos. Nos quedan 400 pesos argentinos. Vinimos por dos semanas y hace cuatro meses que estamos. Ya trabajé juntando chalas y limpiando acequias y con eso pudimos tirar”, contó Elizabeth

Más allá de que la pareja pudo tener un respiro, al menos al conseguir un techo, no se olvida de todo lo que les tocó vivir.

“Me faltaba un cuatrimestre para terminar mi carrera de Martillera Pública, hoy pasa a segundo plano, pero es un garrón. No tenemos más plata, se nos fue todo el dinero en el bus que nos abandonó. Menos mal que se apiadaron de este municipio porque sino estaríamos en la calle. Nos hicieron pasar por indocumentados, como que habíamos secuestrado un micro, fue todo una locura. Hoy almorzamos de las vaquitas que juntamos con otras tres chicas que están con nosotros. Cenamos galletitas que hacemos con harina y tomamos té. Racionamos todo e intentamos sobrevivir” cerró Eli. Aunque la película todavía sigue y lo peor es que no saben cómo.