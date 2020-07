La mayoría de los comercios vuelve a “facturación cero” y temen por un cierre masivo

Desde hoy y hasta el viernes 17 de julio inclusive, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entrará nuevamente en una cuarentena estricta, muy similar a la que rigió desde el 20 de marzo. Eso implica dar marcha atrás con la escasa e insuficiente flexibilización que logró el sector comercial desde aquella fecha. Así las cosas, comerciantes platenses apelaron a frases contundentes como “este será el golpe de gracia”, o “inexorablemente vamos a la quiebra”, a la hora de referirse a los posibles efectos de la nueva fase de aislamiento.

Podrán permanecer abiertos los comercios del rubro alimenticio, las farmacias, veterinarias, ferreterías y negocios que vendan productos de higiene personal y general.

El resto sólo podrá apelar al sistema de venta online con entrega a domicilio (delivery).

En cuanto a la modalidad take away (para llevar), prohibida durante la primera etapa de la cuarentena y luego muy utilizada por locales del rubro gastronómico, en la Municipalidad indicaron que “se va a mantener en general, pero sólo para cada barrio. No para los movimientos interbarriales”.

En la Comuna puntualizaron que de acuerdo a la experiencia de las últimas semanas, ese formato de comercialización “favorece el consumo barrial” y no incrementa la circulación.

Además, se mantendrán los servicios de lavandería, distribución de paquetería, vigilancia, limpieza, guardias y talleres mecánicos para automotores destinados a urgencias.

Volviendo a la circulación, se anticipó que desde hoy “se desplegarán 120 operativos diarios, se incrementarán los controles peatonales, así como en plazas y parques, y las recorridas de móviles con megáfonos” con el objetivo de reducirla al máximo.

¿La Plata versus AMBA?

El presidente del Centro Comercial de Calle 8, 9 y Adyacencias, Guillermo Salvioli, no anduvo con rodeos cuando se lo consultó sobre los posibles efectos de los 15 días por venir. “Pueden significar un golpe de nocaut para muchos locales comerciales”, proyectó.

Propietario de un conocido local de indumentaria, Salvioli recordó que “la inmensa mayoría de los comercios lleva más de cien días sin facturar. Aquí tenemos más de un 30 por ciento de negocios cerrados”, advirtió, y aseveró que la preocupación es la misma en todos los centros comerciales.

“La circulación de personas es casi nula. Somos una ciudad de estudiantes y empleados públicos que tiene sus escuelas, universidades y ministerios cerrados. La gente está en su casa, y nosotros trabajamos con la gente: la venta online es mínima, no alcanza para nada”, indicó.

Respecto del rubro indumentaria, uno de los más castigados, señaló que “sin vida social es difícil que la gente se compre ropa nueva o calzado. Compra lo que necesita sí o sí”.

“Vemos venir el golpe de gracia”, expresó, para opinar que “La Plata no tendría que estar dentro del AMBA, pues tiene otras características”.

Algo similar dijo Diana, quien junto con una socia tiene una santería y regalería en el microcentro. “No hay ventas. Y después de esto (nueva fase del aislamiento social obligatorio) va a quedar un tendal”, vaticinó, para comparar el comercio platense con el de otros distritos. “Nosotros no somos como esos centros comerciales del Gran Buenos Aires donde se generan grandes aglomeraciones de gente”, describió.

Que el comercio platense no sería “un imán que provocaría un incesante desfile de gente por las calles” fue una idea que estuvo presente en cada reclamo que los ocho centros comerciales de la Ciudad elevaron al Municipio y a la Gobernación bonaerense. Pero nunca fue tenida en cuenta. Más aún, desde Casa de Gobierno nunca fueron convocados a pesar de las cartas que enviaron.

“¿Dónde irán a parar quienes se queden sin trabajo por los cierres de negocios?”, se preguntó Diana, para opinar que “el parate quizás se hizo antes de tiempo”, aunque reconoció que “eso se puede decir con el diario del lunes en la mano”.

Dueño de una marroquinería, Valentín sentenció que “esto puede ser una catástrofe para el comercio”. Y Luis, panadero exceptuado de la cuarentena, observó sin embargo que “antes de la pandemia elaborábamos 16 bolsas de harina al día; cuando empezó la cuarentena, cuatro; ahora ocho. Pues volveremos a hacer cuatro”, adelantó.