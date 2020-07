Nicole Neumann ante el nuevo virus con potencial pandémico: "Sigan comiendo asadito"

Un grupo de especialistas identificó un nuevo virus en China que tiene el potencial de convertirse en pandemia. Los científicos detallaron en un artículo publicado por en la BBC este lunes que hay una nueva cepa de gripe de reciente aparición que es transmitido por cerdos pero pueden infectar a los humanos. Por lo tanto explicaron que el virus tiene similitudes con la gripe porcina que se propagó en 2009.

En este marco, la modelo y conductora argentina Nicole Neumann y volvió al ruedo manifestando que si no se come carne, todo se podría haber evitado. Lo hizo cuando se decretó la pandemia de Covid 19 y volvió a mencionarlo ahora con este nuevo estudio.

"Acá varios deberían pedirle disculpas a Nicole. En su momento fue lapidada por todo el mundo de las redes. Ella fue tapa de una revista muy importante (Caras) porque dijo que no había que comer más carne...", dijo un compañero de Nicole en Nosotros a la mañana, que se emite por El Trece.

Y ella respondió: "Ya está en todas las noticias mundiales. Es real, se viene. Primero se me rieron de los barbijos. Nadie pide disculpas y retira las cargadas. Después se me rieron con el título 'Si seguimos consumiendo carne, se viene una nueva pandemia o si no consumiríamos carne no habría pandemia...'"

Luego, en sus redes sociales disparó:: "¡Sigan con el asadito nomás!".