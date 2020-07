Por ataques de "motochorros", en San Carlos piden más patrullajes: "Vivimos aterrorizados"

Preocupados y "aterrorizados" por la situación de inseguridad que están viviendo con continuos asaltos en los que se emplea la modalidad conocida como "motochorro", vecinos de un sector de San Carlos decidieron hacer público un pedido a las autoridades provinciales y municipales para que se tome alguna medida que evite este tipo de ataques y "devuelva la tranquilidad al barrio".

Se trata de un grupo de vecinos que reside en la zona comprendida por calles 149 hasta 151 y de 44 a 46. Si bien desde hace tiempo vienen organizándose en un grupo de Whatsapp con sistemas de alertas decidieron abordar la problemática desde otro ángulo, sacando a la luz esta situación que están viviendo y reclamando una reunión urgente con las autoridades.

La gota que colmó el vaso fue el brutal robo que sufrió una vecina que, aparentemente, regresaba de trabajar cuando fue abordada por dos sujetos que la golpearon y le robaron. Este hecho tuvo lugar ayer, minutos después de las 23.00, en 150 y 45 y, según indicaron a este diario, es un calco de los episodios que han vivido varios vecinos.

"No sabemos qué ocurrió con esa vecina. Lo único que sabemos es lo que se ve en el video. Tuvimos que llamar al SAME para que la asista" señaló una frentista que pidió mantener su identidad a resguardo. En el clip se puede ver cómo dos sujetos forcejean con la víctima y después de varios segundos aparentemente le terminan sacando algo para luego darse a la fuga.

"Vivimos aterrorizados. Ya no sabemos qué hacer. Hemos hablado con la policía y nos explican cuestiones lógicas: Muchas veces los ladrones son menores y tienen que largarlos enseguida o no damos abasto con el equipo y los recursos que nos dan para poder recorrer la zona por completo" indicó al tiempo que describió sobre la estrategia de los ladrones que "aparecen de la nada y actúan con una rapidez que sorprende, no te dan tiempo a nada, ni a pensar".

"A eso de las 18.00 o 19.00, cuando oscurece empiezan a sentirse un nerviosismo. No me pasa sólo a mi. Hablamos con los vecinos y muchos coincidimos en esta sensación de terror que nos invade cuando el sol cae y en el exterior se empiezan a escuchar las motos acelerando y generando explosiones. Como si se tratara de un asedio. Por su puesto que a esa hora no hay nadie en la calle" contó.

Indicó al respecto que en la zona "vivimos todos laburantes y no sabemos por qué motivo se están ensañanado tanto con nosotros". "Queremos una reunión con las autoridades correspondientes a la zona. Soy una vecina que está hablando en nombre de varios ciudadanos trabajadores, que vivimos en perseguidos por este tipo de delincuentes" sostuvo la frentista.