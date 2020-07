Mar del Plata: Montenegro advirtió que podría volver hacia atrás si crecen los contagios

El intendente del partido de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, aseguró hoy a través de sus cuentas en redes sociales que "por el momento" no dará marcha atrás en la apertura de las actividades que realizó hace una semana pero advirtió que “si el escenario se agrava vamos a evaluar cerrarlas otra vez".



Frente a la confirmación de 73 casos en las últimas 24 horas en Mar del Plata, la mayor desde el inicio de la pandemia en la ciudad, el jefe comunal se mostró “preocupado y alerta”.



“Si detectamos que los casos de Covid-19 se expanden y la situación deja de estar focalizada sí vamos a evaluar, como dijimos desde el inicio, cerrar actividades”, dijo Montenegro a una semana de habilitar la reapertura de cafeterías y regreso de algunas prácticas deportivas.



El jefe comunal aclaró que todo dependerá de la evaluación de indicadores sanitarios, entre ellos la cantidad de camas ocupadas en centros de salud ya que “son nuestra guía en este momento”, a la vez que ratificó que “cada decisión estará avalada por datos objetivos”.



General Pueyrredón sumaba hoy 82 casos activos, pero 73 de ellos confirmadas en las últimas 24 horas.



La mayor parte de esos 73 pacientes se contagiaron en el hospital Houssay y en el geriátrico Namasté, los dos focos más importantes.



“Sé que muchos de ustedes están preocupados, pero les aseguro que desde el primer día nos preparamos para este tipo de situaciones”, dijo el intendente.



Reconoció que el nuevo brote de Covid-19 en General Pueyrredón “hoy está focalizado y fueron aisladas todas las personas que tienen nexo” y añadió: "Frente a esta coyuntura lo más fácil sería volver atrás” aunque aclaró que estos contagios no aparecen relacionados con ninguna de las actividades habilitadas en los últimos días.



Con más circulación de gente “aumenta la posibilidad de contagios” dijo el intendente y destacó el trabajo del equipo municipal y en particular el del área de Salud que “trabaja sin dormir para que este brote siga encapsulado”.