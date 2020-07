Joven platense fue engañada en Instagram: obtuvieron imágenes íntimas suyas y ahora la amenazan con difundirlas

Una joven platense se comunicó con EL DÍA para denunciar un engaño, y posterior acoso, que sufrió en las últimas horas en internet: primero fue contactada a través de Instagram por una supuesta marca de ropa (que se hizo pasar por una conocida) con la intención de "hacer fotos para el local", luego quisieron grabarla desnuda a través de Zoom y, finalmente, la amenazaron con divulgar las imágenes íntimas que habían obtenido.

"Ayer al mediodía me agrega a Instagram una marca supuesta de ropa y en la descripción estaba el nombre de una conocida mía. Me comienza hablar diciendo que estaba lanzando un nuevo proyecto y que la deje de seguir a su Instagram personal que ya no lo iba a usar más. Y me dijo si me interesaba hacer una fotos para el local que buscaba 3 chicas. Accedí debido a que era conocida mía", comenzó indicando la damnificada sobre la situación vivida.

"Me pide hacer una prueba vía Zoom. La hacemos primero normal con ropa, luego en corpiño y bombacha (me dice que vendería también ropa interior) y luego me empieza a pedir que me quede desnuda. A todo esto en el Zoom esta persona tenía apagada cámara y micrófono, pero con el nombre de usuario de mi conocida", añadió.

La joven, al darse cuenta de lo extraño que se está volviendo a todo, comenzó a desconfiar. "Me dice: 'sácate el corpiño que yo después edito es para que se vea mejor'. Lo hago y ya cuando me pide lo mismo de la bombacha le corté, porque ahí caí que era todo rarísimo", señaló.

Por último, contó que volvieron a contactarla con Instagram para amenazarla: "Luego me empezó a hablar de nuevo por Instagram amenazando que iba a publicar todo. Se lo hicieron a varias chicas y ya denunciaron ese cuenta. Pero lo esta haciendo con otras cuentas y otros nombres. Ahora usa el nombre de otra chica, haciéndose pasar por ella". La denunciante compartió con este medio un fragmento de las amenazas recibidas:

Tras lo sucedido, la joven indicó que hizo la denuncia vía online en Crímenes Ciberneticos de la Nación y en una Fiscalia de La Plata. Hasta esta tarde no había recibido la copia de la misma.

Si sufriste algún episodio similar, contanos tu caso a través de nuestro WhatsApp (+542214779896) para hacerlo público.