Clubes de barrio movilizados para buscar un poco de ayuda

Ollas populares, venta de productos alimenticios con la finalidad de conseguir fondos para hacer obras, y a la espera de una reapertura, los clubes de barrio llevan cerca de cuatro meses cerrados, con ingreso cero en casi la totalidad de los casos. La incertidumbre es absoluta al poner la mirada hacia el futuro. Incluso, algunas entidades recibieron boletas superiores a los 20.000 pesos en concepto de luz, a pesar de tener las instalaciones cerradas. Del auxilio prometido por el gobierno nacional con subsidios, en La Plata no hubo novedades, pero hacen gestiones para recibir una mano del gobierno provincial y municipal.

En el Club Alumni, de Los Hornos, abren casi todos los días un rato para armar las ollas populares. Como ocurre con decenas de entidades, hay clubes de barrio que conforman el denominado comité de crisis zonal. Daniel Arteca, presidente de la entidad del oeste, dijo que “está complicada la situación. Soñamos con volver a tener las actividades deportivas, culturales y sociales cuánto antes, pero mientras tanto resulta casi imposible sobrevivir”.

“Ya debemos cuatro boletas de gas y luz, que siguen viniendo con altos costos, se dificulta el cobro de cuotas, que resulta casi imposible y la incertidumbre es total”, describió el dirigente del club barrial que trata de asistir a los sectores más vulnerables.

También indicó que “nosotros abrimos, nos arriesgamos a contraer la enfermedad, pero desde la Municipalidad no nos llega nada, ni un gesto. Hablamos días atrás, nos dijeron que van a realizar gestiones ante las empresas de servicio, pero aún no hemos obtenido una respuesta”.

En el barrio Hipódromo, los dirigentes del club Ateneo Popular no pueden creer las boletas que reciben de Edelap. “La última fue de 23.700 pesos, y tiene un subsidio de 7.000 pesos, que de no tenerlo la factura se hubiera ido a 30.000 pesos. Y el club está cerrado. No lo abrimos desde el 15 de marzo. Hemos recibido facturas de 14.000 pesos, de 20.000 pesos, las fuimos pagando para no atrasarnos, pero en el medio vino esta inexplicable boleta”, dijo Jorge Llompart, presidente de la entidad.

“INGRESO CERO”

“Tenemos ingreso cero. Estamos afrontando los servicios con ahorros del club, que tampoco son tantos, y nos resulta imposible cobrar una cuota societaria. No sabemos cómo será el día del regreso, pero vamos a cumplir todos los requerimientos necesarios”, añadió el dirigente del club de barrio Hipódromo.

La preocupación en la sede de 139 entre 115 y 116 es la falta de mantenimiento de la sede, tras tenerla tanto tiempo cerrada. En los próximos días tratarán de hacer un diagnóstico para evaluar las instalaciones, anunciaron en la entidad.

En tanto, el club Deportivo La Plata hace una vez por mes venta de pastas y también de venta de bolsones de verduras, miel y dulce de leche con el objetivo de juntar fondos para culminar con la obra de los baños, anunciada antes de la pandemia. “Dentro de las exigencias sanitarias tratamos de movilizarnos por el club, para estar preparados cuando haya fecha de regreso a las actividades”, contó una de las integrantes de la comisión directiva de la entidad de 71 entre 1 y 2.

En Comunidad Rural, de Los Hornos, se hicieron cientos de porciones de paella para la gente del barrio, para estar conectados con los vecinos y no perder de vista el presente y futuro del club, que como ocurre con la mayoría de las entidades, afrontan la drástica sangría de ingresos.

PEDIDO DE AUXILIO

En tanto, en la Federación de Instituciones encaran gestiones para ayudar a las entidades de la Región.

Los integrantes de las instituciones también plantearon la importancia de ser asistidos por los diferentes programas nacionales y provinciales de ayuda a los clubes de barrio.

Según Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones, “hay subsidios para la construcción, para obras, 60 mil pesos que entrega la Provincia y se trata la ley de tarifas especiales que serían muy importante para la vida de las instituciones”.

Además se planteó que se va a conformar una comisión de asesoramiento y ayuda técnica a los clubes e instituciones.

Se anticipó que en pocos días una mesa de trabajo, conformada por la Federación y la Dirección de Entidades de la Comuna, analizará la asistencia mediante programas nacionales de subsidios como Clubes Argentinos, clubes en Obras, de tipo culturales, subsidios locales y los que incluyen a las bibliotecas populares.

Alba dijo con respecto a los servicios que “en relación a los servicios públicos, vamos a pedir la condonación de las deudas generadas en tiempo de pandemia, porque sin ingresos será imposible afrontar las boletas”.

Y agregó: “también hay dificultades con los subsidios que entrega la Municipalidad a las bibliotecas populares. Hay atrasos marcados y como las entidades están cerradas, no pueden comprarse los libros. Buscaremos una alternativa para que esos fondos no se pierdan, que serán vitales para reabrir las puertas una vez que se pueda por las condiciones sanitarias imperantes”.

El titular de la Federación de Instituciones local indicó que “los clubes están predispuestos para actuar en la pandemia. Hay más de 60 entidades que están anotadas para prestar las instalaciones en caso de desborde sanitario, y a su vez en 23 clubes hay actividades del comité de crisis oficial, integrado por diferentes sectores, en los que se cocinan alimentos para ollas populares, se hacen campañas informativas y se desarrollan los hisopados para la búsqueda de casos”.

También aclararon en la Federación que desde el gobierno nacional se asiste a los empleados de los clubes que están registrados con el pago parcial de los sueldos a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). “El club puede iniciar el trámite, pero la gestión la termina de realizar el empleado en forma directa”, aclararon en la entidad.

EN LA PLATA, “NADA”

Según distintas fuentes consultadas, del plan de ayuda con subsidios anunciado por el gobierno nacional aún no llegó nada a La Plata. Se trata de fondos de entre 60.000 y 100.000 pesos para cada entidad, en el marco del plan que puso en marcha el gobierno nacional para paliar la crisis, en algunos casos casi terminal, que atraviesa la gran mayoría de los clubes en el país.

Impulsado por la situación económica del país y los efectos de la pandemia, el Ministerio de Turismo y Deporte, a cargo de Matías Lammens, entregó subsidios directos a unos 1200 clubes y puso en marcha un plan de obras por 500 millones de pesos. De los subsidios directos, según indicaron diversos dirigentes de clubes de La Plata, ”no hubo rastros”.