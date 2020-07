La novela del Diez: Coppola se puso del lado de Claudia

La guerra interna del clan Maradona está “on fire”: luego de que se conocieran los 14 puntos que Diego pidió que mostrara “Sueño bendito”, la serie sobre su vida que realiza Amazon Prime Video, entre los cuales se cuentan infidelidades y estafas de su ex mujer Claudia Villafañe, vino “la contra”, de la mano de las propias hijas del “Diez”... ¡y Guillermo Coppola!

Primero, Dalma Maradona realizó un curioso posteo mostrando a su mamá llorando hasta los mocos, luego de que le dijera que se había separado de su pareja, lo cual no era cierto. Todo, para demostrar que su mamá es “amor”, según explicó en el posteo... Horas después Gianinna hizo lo propio con un texto a corazón abierto: “Yo sé la gran mamá que tengo. No me lo contaron, lo viví, y lo vivo…”, escribió en Instagram.

Las situaciones reveladas por Maradona, y la inminente salida de una serie que la dejará como la villana de la historia, afectó profundamente a Claudia: “Está devastada, no para de llorar”, le contó al sitio Teleshow su abogada, Elba Marcovecchio.

Lo curioso es que incluso Guillermo Coppola, ex mano derecha de Diego, se puso del lado de Claudia. “Es una ficción y uno lo tiene que tomar así”, disparó “Guillote”, quien afirma que propias versiones previas de Diego sobre cómo comenzó a consumir droga desestiman la versión de que fue el padre de Claudia quien lo introdujo. “No se acerca para nada a la realidad. Muestran que saltaba los charcos para no manchar una pantufla, cuando yo encontré a Diego prácticamente en coma”, lanzó, y dijo que “hay cosas que no comparto. Yo conocí a una Claudia preocupada por la educación y el crecimiento de sus hijas. Y por proteger esos bienes que también están en litigio: las camisetas, los trofeos... Porque si bien Diego fue el que jugó y transpiró, Claudia los conservó. Nosotros, y ahí me incluyo, por ahí los terminábamos regalando como hicimos con tantas cosas. Por eso digo: ¿Claudia es esa mujer? No, para mí es otra mujer. ¿Sabés lo que separo? La ficción de la realidad”.