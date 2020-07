Con un plan laboral, engañaba jóvenes para fotografiarlas

En medio de la fuerte caída de la actividad económica que atraviesa el país, una oferta laboral se vuelve imposible de rechazar para cualquiera. Por eso, cuando una joven platense fue contactada a través de las redes sociales por una presunta marca de ropa llamada “Elektra Indumentaria” que funcionaría en City Bell, el poco ortodoxo acercamiento no le llamó demasiado la atención.

Según le contó la víctima a este diario, el sábado al mediodía “me agrega a Instagram una marca supuesta de ropa, y en la descripción estaba el nombre de una conocida mía”. Del otro lado, la “amiga” le contó que estaba por lanzar un proyecto nuevo y que por ese motivo buscaba tres chicas para hacer una sesión de fotos para el local. La joven, creyendo que se trataba de la persona conocida, accedió.

Entonces le pidieron hacer una prueba por Zoom. “La hacemos, primero con ropa, luego en corpiño y bombacha (me había dicho que vendería también ropa interior)” hasta que le ordenó que se desnudara. Su interlocutor, que tenía apagada cámara y micrófono, le escribió: “Sacate el corpiño que yo después edito, es para que se vea mejor”. Ella, con muchas dudas, lo hizo. No obstante, “cuando me pidió que también me sacara la bombacha le corté, porque ahí caí que era todo rarísimo”, señaló.

Después de ese episodio, volvieron a contactarla algunas veces más para amenzarla con “publicar todo”. La víctima hizo público el hecho y enseguida un grupo de mujeres respondió con historias similares.

La modalidad era siempre la misma, les solicitaban “hacer fotos para un local” que terminaban en ropa interior.

Otra de las chicas engañadas sostuvo que “se hicieron pasar por una conocida que sigo en Instagram y me hicieron el mismo verso. Me dijo que buscaba chicas ‘normales’, no modelos, y también se habían interesado por una amiga mía y me preguntaba por la edad de ella”. En un momento la persona le preguntó su contraseña de la red social y datos personas. “Obvio no le pase ni mi contraseña ni ningún dato personal, ya me parecía raro . Hasta que me contacté con esa conocida por la que ellos se habían hecho pasar”, destacó.

Asimismo, la damnificada señaló que “muchas chicas desde su ingenuidad o porque son más chicas de edad caen en el engaño y vaya a saber las intenciones que hay detrás de esa persona , que claramente buenas no son”.

Una chica contó que junto a la marca aparecía la foto de una mujer que conocía