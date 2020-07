Denunció a su ex, fotógrafo, por golpes e intento de extorsión

Lo que comenzó como una relación amorosa con un futuro promisorio, para la mujer de 35 años, se transformó en poco tiempo en un presente violento y de pesadilla. El vínculo comenzó en 2015 y se afianzó a fines de 2019, cuando la integrante del staff profesional de un ministerio y el fotógrafo decidieron vivir juntos. Entonces, comenzaron tiempos terribles, cargados de violencia, amenazas y miedo.

La convivencia duró menos de ocho meses y en junio de este año “la situación de maltrato y torturas se hizo insostenible y tuve que pedir ayuda”, explicó la mujer en diálogo con este diario. “Una vez casi me mata dentro de su camioneta y me dijo que me iba a dejar tirada en la ruta 3 y que me volviera como pudiera”, aseguró.

Conforme relató la víctima, después de cada agresión el sujeto, de 42 años, “me pedía perdón, se arrepentía, todo funcionaba bien durante una semana pero después cualquier cosa era motivo para que explotara”.

El suplicio llegó a extremos en los que, tal cual figura en la denuncia, la vida de la joven corrió serio peligro: “Ha querido asfixiarme con una almohada, me mordió una oreja, golpes, torceduras de brazos y pies. Llegó a hasta tirarme gas pimienta después ponerme hielo en los ojos, un verdadero monstruo”, detalló. El martirio también “fue psicológico, una vez me envió un ramo de flores tipo fúnebre con la frase ‘Siempre te Amaré’ y me llegó a decir ‘te voy a matar, soy así por tu culpa, este monstruo lo creaste vos, repetilo conmigo: te voy a matar’”, aseguró.

Cuando la damnificada llevó su caso a la Justicia, tomó conocimiento de una realidad escabrosa. “Tiene antecedentes por violencia de género, abuso sexual, corrupción de menores y facilitación de la prostitución así como abuso sexual con acceso carnal en las fiscalías UFI 3, UFI 7, UFI 13, UFI 1”, sostuvo.

El acusado es fotógrafo y en más de una oportunidad, siempre de acuerdo a lo manifestado por la denunciante también intentó intimidarla con una advertencia de que publicaría fotos íntimas de ella en las redes sociales, algo que “no es verdad, porque nunca me tomó una foto desnuda”, aseveró.

Tras la separación, el acusado comenzó a perseguirla a través de las redes sociales -contó la mujer- “utilizando perfiles truchos”. Uno de los mensajes, decía: “¿Ves por qué matan a las feministas?. Porque son unas hijas de puta”.

El hombre, por su parte, la denunció por “amenazas” en la UFI N° 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield. Por otra parte, desde el colectivo “Las Mirabal” se aseguró que “no es la primera vez que este sujeto es denunciado por violencia contra las mujeres, ya que varias ex parejas e incluso menores de edad lo han denunciado por varios hechos de abuso”.

