Gaich rompió el silencio: ¿Qué dijo sobre su pase a Rusia?

Adolfo Gaich, cuyo futuro pasó a ser una incógnita luego que CSKA Moscú desistiera de continuar las negociaciones que había iniciado con San Lorenzo por un tema de comisiones, rompió hoy el silencio al anunciar que "estamos tratando de llegar a un acuerdo", en referencia a la referida negociación con el referido club de la Liga Premier de Rusia.

En diálogo con la producción de TyC Sports, el joven goleador que llegó a Primera luego de haberse destacado en los seleccionados juveniles bajo la conducción de Fernando Batista salió al cruce de una serie de rumores que daban cuenta de su preferencia por ser transferido a un club de otra Liga de Europa.

"Veo con buenos ojos ir a jugar a Rusia", dijo el cordobés de 21 años que asimismo imaginó que "una posible llegada al CSKA puede ser un trampolín para luego ir a otra Liga más importante aún".

Gaich confesó que "tuve una charla con Marcelo Tinelli y le aseguré que si no se daba una venta en este mercado, iba a renovar", porque "ni yo ni mi agente nos pensamos en ir libres", para tranquilizar los ánimos en el club azulgrana que no pudo actualizar el contrato del futbolista cuando este saltó a los primeros planos en una forma meteórica.

"Es mentira que había un problema con la comisión de mi representante, lo que trabó todo fue la transferencia, fue mi contrato", redondeó quien no pierde de vista la selección nacional: "No creo que me pierda del llamado de la Selección por ir a Rusia".

Repasando el cuadro de situación respecto de Gaich, San Lorenzo y su futuro, según allegados al club, desde Rusia habían informado que "se venció el plazo para negociar y que daban por caída la operación”. El ítem conflictivo estalló el viernes, cuando la representación del atacante habría reclamado a la institución rusa percibir “una comisión por la transferencia”, siempre de acuerdo a lo aportado por allegados.

En principio, CSKA Moscú y San Lorenzo habían acordado la venta de Gaich en un monto cercano a los 8,5 millones de euros por el 80 por ciento de la ficha. Sin embargo, la oficina administrativa que maneja los intereses del jugador interpeló a la institución de Moscú para cobrar una comisión y allí la transferencia se empantanó.