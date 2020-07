Todo mal para Ferrari en la F1: ahora, duras críticas de Hamilton

Siguen los problemas para Ferrari en la Fórmula 1. A las pobrísimas actuaciones de su equipo en las dos carreras disputadas en Austria que incluyeron un choque entre sus pilotos –Leclerc y Vetel--, en la primera vuelta, se acaba de agregar una dura crítica de Lewis Hamilton.

El múltiple campeón, piloto de Mercedes, critico al equipo italiano por el escaso compromiso en la lucha contra el racismo y pidió una mayor colaboración a las escuderías, en particular a Ferrari, para difundir la batalla contra el racismo y a favor de la diversidad

Lewis Hamilton reclamó que el equipo de Maranello tome medidas y apoye la postura antirracista, que es también una causa que engloba a la Fórmula 1.

"Hemos visto a los mecánicos de Red Bull hincando la rodilla y me parece bien, pero como negocios y como equipos, si miran a Ferrari, que emplea a miles de personas, no he oídio nada de que se hagan responsables y sobre lo que van a hacer en el futuro. Y necesitamos que los equipos lo hagan: necesitamos que la F.1 y la FIA hagan más para liderar estos escenarios", señaló Hamilton El actual campeón hincó la rodilla junto a once pilotos antes del Gran Premio de Estiria, una imagen que recorrió el planeta cuando el Gran Circo se puso en marcha, el 5 de julio, en el mismo escenario austríaco.