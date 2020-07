Se calentó Feinman: "Quieren instalar que soy un abusador"

El periodista Eduardo Feinmann le quiere poner un punto final a la lista de acusaciones sobre abuso y violencia sexual. Por eso decidió presentar una demanda por extorsión, amenazas, calumnias e injurias en el Poder Judicial de Tucumán.

Ya desde la semana pasada había avisado en sus redes sociales que estaba siendo objeto de amenazas y extorsiones y que por eso había realizado la denuncia que corresponde en la provincia de Tucumán.

La semana pasada avisé: Soy objeto de extorsiones y amenazas desde hace ya 15 o 20 días. Son por parte de un grupo de personas con distintos ataques y escraches a mi y a mi familia. Sufro hostigamiento de una de las integrantes de la banda y un periodista de un diario digital. — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 14, 2020

“La semana pasada avisé: soy objeto de extorsiones y amenazas desde hace ya 15 o 20 días. Son por parte de un grupo de personas con distintos ataques y escraches a mí y a mi familia. Sufro hostigamiento de una de las integrantes de la banda y un periodista de un diario digital”, agregó.

Días atrás, asoció todas las acusaciones en su contra a personas cercanas al ex gobernador tucumano José Alperovich. “Yo les digo no lo van a lograr, si es conmigo, la verdad no lo van a lograr".

Más datos sobre la denuncia que realicé la semana pasada. pic.twitter.com/asN0Ffuhyp — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 14, 2020

En su descargo a través de las redes sociales, Feinmann agregó que hay gente "con varias causas judiciales por extorsión y amenazas en esa provincia, queriendo instalar en las redes que soy abusador y violador" .