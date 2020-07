Cartelera virtual: teatro, música clásica, un éxito de taquilla y una performance 360º

BERNARDA DESDE CASA

La versión que Vivi Tellas dirigió durante 2002 en el Teatro San Martín de “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, protagonizada por la recordada Elena Tasisto, se ofrecerá a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires, mañana a las 20. La pieza estrenada en la sala Martín Coronado forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín .

BRAHMS Y STRAUSS EN EL COLÓN

El domingo, desde las 20, el Colón proyectará un concierto de la Filarmónica de Buenos Aires, conducida por Enrique Arturo Diemecke, y con Homero Francesch al piano. El programa incluye el Concierto para piano Nº 1, Op. 15, en Re menor, de Brahms; y “Muerte y Transfiguración”, y la suite de “El caballero de la rosa” de Strauss.

DIEZ AÑOS EN LA VIDA DE UN SOLDADO HERIDO

Se estrena hoy en Netflix “Padre, soldado, hijo”, íntimo documental de The New York Times que retrata casi diez años en la vida de un ex sargento de pelotón y sus dos hijos después de que tuviera que volver a casa al ser herido de gravedad en Afganistán. Bajo la dirección de Catrin Einhorn y Leslie Davis, es un retrato realista sobre gente corriente que sufre el paso por el ejército como un estudio longitudinal sobre los ciclos intergeneracionales del servicio militar.

UN ROMPECABEZAS AMOROSO

Hasta el miércoles, en el canal de YouTube del Teatro Cervantes, se podrá ver “Testimonios para invocar a un viajante”, escrita por Patricio Ruiz y dirigida por Maruja Bustamante. Esta obra se presentó en la sala Luisa Vehil del TNC durante la temporada 2019, interpretada por Diego Benedetto, Flor Dyszel, Belén Gatti y Agustín Rittano. Como una ofrenda amorosa, un actor-director edita fragmentos sobre un amante al que conoce en un viaje y al cual intenta reconstruir a partir de testimonios de aquellos que lo recuerdan.

EL “GUASÓN” RÍE ÚLTIMO

Una de las películas más polémicas del año pasado, “Joker”, llega mañana a HBO y HBO Go: la taquillera cinta basada en el supervillano de DC Comics y protagonizada por el multipremiado actor Joaquin Phoenix se estrenará a las 22, una oportunidad para que quien se la perdió en cines, pueda ver esta historia sobre el origen del afamado archienemigo de Batman.

EL MACLA SE MUESTRA EN LA WEB

Con una performance 360° se inaugura el MACLA modo virtual: hoy a las 19 se inicia el ciclo con “Naturaleza abstracta”, activación performática en el marco de la muestra “Breve constelación de signos. Obras de Dalmiro Sirabo 2002 – 2020” que podrá visitarse en www.macla.com.ar.

La performance, registrada con una cámara 360° por V360 Estudio, fue realizada por la performer Pamela Esquivel, cuenta con la dirección y producción de Inés Elicabe y música de Cristian Carracedo. Esta primera edición del ciclo cuenta con curaduría de Juan Pablo Ferrer.

UN RECORRIDO EMOTIVO A TRAVÉS DE LA CANCIÓN

Esta noche a las 21, Pablo Asnaghi presenta de manera online “Viajando entre canciones a través del tiempo”, recital que ofrece un recorrido por las canciones y los momentos entrañables de nuestras vidas a través de los más variados géneros y estilos de canciones que dejaron huella en nuestros corazones. El recital online, para el que se podrán adquirir entradas a través de Ticket Hoy, entregará parte de lo recaudado para ayudar al Teatro de Cámara de City Bell, cerrado por pandemia.