Espejito, espejito: famosas reinstalaron el debate sobre los cuerpos perfectos

El debate en torno a la obsesión por los cuerpos perfectos volvió a ponerse en debate a raíz de una serie de publicaciones de figuras de la farándula. La última, Oriana Sabatini (24).

Ayer, la hija mayor de Ova y Cathy, para muchos una de las “influencers del momento” (tiene 4.8 millones de seguidores en Instagram), subió un video en su cuenta de Instagram en el que se muestra “al natural”, pero lo llamativo de su posteo fue, además de lo que mostró (su cuerpo sin entrenar, sus estrías y celulitis), lo que escribió en cuanto a su vida.

“Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así”, fue la introducción de la hija de Cathy Fulop, quien reveló que convivió durante “10 años con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón”.

La joven reconoció que siempre se fotografía o se graba “cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre”, pero ahora quiso sacarse “ese peso de encima”. Aunque aseguró que no pretende “darles ninguna lección” a sus seguidores ni ansía convertirse en “una gurú del amor propio” porque “la que sigue aprendiendo soy yo”, considera que su testimonio puede “ayudar” a otras personas y a ella misma a “seguir mejor” expresó.

“Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y ESTÁ BIEN; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije. De todas maneras, me encanta como salí en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande”, es como finalizó su video la cantante.

El material tuvo enorme repercusión en las redes: en Instagram casi 3 millones de reproducciones en tan solo 3 horas y en Twitter el nombre de Oriana Sabatini fue tendencia con 22 mil tuits en el mismo lapso de tiempo. Y su publicación tomó tal fuerza que reinstaló un debate muy frecuente en la sociedad: el estereotipo de belleza de mujer.

Ante la cantidad de adeptos que recibió por su “valentía” (entre ellos el mensaje de su novio Paulo Dybala que replicó el video con un “TE AMO”) también hubo algunos planteos en cuanto al verdadero quid de la cuestión, que debería ser “dejar de cosificar a la mujer”, “parar de opinar de los cuerpos” y abordar como se debe “los trastornos alimenticios”. “Dejen de joder con el cuerpo, mas preocupante es la estupidez de lxs q piensan q alguien vale x su aspecto físico. Puro marketing barato”, precisó una usuaria. Y otra fue por una línea de “comparación” al observar que se felicita a Oriana y se la tilda de “poderosa”, pero ella igualmente tiene un “cuerpo hegemónico” y cuando hace “lo mismo” una persona con un cuerpo “fuera de la norma” lo único que recibe son “críticas feroces”.

LAS CRÍTICAS A BARÓN

Repasando justamente algo similar que ocurrió durante esta semana, no se puede obviar el tema de la foto de Jimena Barón que generó un gran revuelo e incluso la llegaron a acusar de “fomentar la anorexia”.

Todo comenzó con 2 fotos que la cantante tituló “les dejo esta última más bonita”, en la que se puede ver su abdomen marcado y su pequeña cintura. “La feminista que vive mostrando el cuerpo hegemónico que tiene para que las chicas aprendan a amarse”, fue uno de los comentarios que más resonó.

El preparador físico Sergio Verón, conocido por “Cuestión de peso”, fue una de las voces más críticas. “Ella vive de su cuerpo, puede hacer mucho dinero con su cuerpo, es un cuerpo que llama la atención y ella hace uso de eso. Es un cuerpo extremadamente magro, eso lo lográs con una alimentación más que milimétricamente medida, no solo con ejercicio”. Y añadió que “es una chica hermosa, pero el común de las mujeres de su edad no tienen esa figura” y reflexionó que su mensaje “es un poquito peligroso”.

Debido quizás a la cantidad de críticas hirientes que recibió desde este posteo, la cantante y actriz se llamó a un curioso silencio en las redes sociales, donde suele compartir toda su vida.

También por estos días, se “alabó” la figura de Virginia Gallardo durante la realización de un TikTok, en el cual se la ve bailando muy sexy y mostrando su físico a menos de dos meses de ser mamá.

“Lo que llama la atención es el cuerpo impresionante que tiene después de ser mamá”, lanzó la panelista Alejandra Martínez en “Pampita Online”. Al escuchar los halagos, la propia Virginia envió un mensaje de audio que fue escuchado al aire: “Sobre la pregunta de Ale, de cómo hice para estar tan bien, que agradezco el comentario, yo siempre entrené en casa. Aproveché todo el embarazo para hace algo más tranquilo como yoga y no dejarme estar”.

Sus explicaciones llamaron la atención, en especial su frase de “no me dejé estar”, que fue de lo más comentado del día y, una vez más, se pone en el centro de la escena el mérito de un cuerpo perfecto, incluso después de parir.

Del otro lado de la vitrina está Paula Chaves, quien, esta semana, a poquitos días de haber dado a luz, le contestó así a una mujer que le preguntaba cómo había hecho para “ponerse en forma”: “No sé a qué le llamás forma, pero a mí me encanta la forma después de mis embarazos”.

Otra mujer que fue señalada durante estos días por su apariencia física fue Ivana Icardi, la hermana de Mauro y cuñada de Wanda. La muchacha engordó 14 kilos luego de su participación en el reality español “Supervivientes 2020”, que se grabó en una isla en Honduras. “Sí, he engordado, pero lo que he disfrutado comiendo... no tiene precio”, sentenció Ivana, haciendo oídos sordos a las críticas.