Una “clásica” amistad

En una ciudad tan futbolera y dividida por Estudiantes y Gimnasia, entre tanta locura e intolerancia, parece imposible que futbolistas de los clubes puedan ser amigos. Pero la realidad indica que a lo largo de los años, jugadores del Lobo y el León han forjado fuertes amistades.

Desde los recordados Hugo Gottfrit y Ramón Aguirre Suárez de la década ´60 y ´70 (y varias veces reunidos por este diario); más acá en el tiempo los Mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto con Martín Palermo; Chirola Romero y el Chapu Braña; los berissenses Lucas Licht y Leandro Benítez, quienes se conocen desde chicos y sus familias son amigas. Es decir, ejemplos hay por suerte, como también los del ex lateral albirrojo Julián Camino y el ex delantero albiazul Gabriel Pedrazzi; y también un representante de Gimnasia como Nicolás Cabrera y uno de Estudiantes como Germán Ré.

Este medio organizó charlas, ya que en este momento no se pueden frecuentar por la cuarentena, pero al menos por un rato se vieron, se rieron y no faltaron las anécdotas.

DÉCADAS DE AMISTAD

Difícil manejar la charla entre dos amigos que se conocen desde hace varias décadas. Gabriel Pedrazzi larga una anécdota atrás de la otra y le pide a Julián Camino que las remate con su tranquilidad. Luego de recuerdos de asados, reuniones, de sus respectivas hijas concurriendo a la misma colonia e inclusive vacaciones juntos, la charla empieza contando el inicio de esta amistad.

Camino arranca contando: “Yo era amigo del Pata Rodríguez (Daniel Rodríguez, ex volante de Estudiantes fallecido años atrás), y cuando iba a visitarlo o en algún cumpleaños me encontraba siempre con Gaby. Y ahí empezamos a hacernos amigos, te imaginás que esto fue hace mucho, pero Gaby y el Pata eran amigos de chicos”. Pedrazzi arremete, “lo que pasa es que yo iba al Colegio con el Pata, y Julián lo iba a buscar para ir a entrenar y yo por ahí me quedaba a dormir en lo del Pata y nos cruzábamos. Así que la amistad nació gracias al querido Pata”.

Y con el paso de los años se hizo tan fuerte que las reuniones de ambos con sus familias se hicieron habituales. “Sí, y te digo más, hasta hemos veraneado juntos con las familias en Mar del Plata. Por eso te digo que hicimos una muy linda amistad”, dice Julián. Y Gabriel sonríe y profundiza, “me acuerdo que fuimos a ver a los Midachi... pero Julián, contá la dupla que éramos jugando a las cabezas. Contá de nuestro récord”. Camino ríe y empieza el relato. “Es verdad, estuvimos 39 partidos invictos. A la tardecita en un balneario en Mar del Plata jugábamos torneos de cabezas. Venían de todos los balnearios para jugarnos”, sonríe el ex lateral albirrojo.

Por momentos salen varios temas a la vez hasta que Pedrazzi cuenta. “Julián me regaló unas medias de la Selección. Yo las llevaba siempre en el bolso y las empecé a usar de cábala. Me las subía bien y las doblaba, y no se veían las dos tiritas celestes, se veían todas blancas. Y ese año terminamos ascendiendo, en el ´84”. Pero también el ex delantero Tripero cuenta la dureza con la que marcaba Camino. “Una vez me rompió la mandíbula... (risas de ambos). Lo que pasó es que lo encaré y me fui por adentro y al pasar me acomodó. Fuera de broma, Julián fue un adelantado en su puesto junto con Clausen, revolucionaron todo. Julián tenía las dos fascetas, era picante pero jugaba muy bien. Era áspero adentro de la cancha, pero afuera uno de los tipos más alegres que conocí en mi vida. Siempre contento, positivo, alegre”.

Tras las risas, Camino afirma, “la verdad que no tuve la oportunidad de jugar muchos clásicos, es más jugué pocos. Ellos estaban en la ´B´, empezamos a jugar clásicos en el ´85 y yo me fui en el ´88. Pero me acuerdo del clásico que hace el gol Gaby en la cancha de Gimnasia (fue en la Edición 101), ese partido estuve en el banco, venía de una lesión”.

Y la vida en un momento los llevó a tener una experiencia profesional, más allá que nunca jugaron juntos en un mismo equipo. “Yo era mánager en Villa San Carlos. Nos estábamos yendo al descenso y se me ocurre llamarlo. Agarró de técnico y nos terminó clasificando arriba”, cuenta Julián sonriendo e interrumpe Gabriel. “No, esa fue increíble. Me llamó primero por teléfono y al rato me vino a buscar a casa. Yo estaba comiendo con mi familia y me tuve que ir. ´Agarrá un bolso y vamos´, me dijo. Al rato yo estaba en la cancha de la Villa”.

En el final, uno dejó una mirada sobre el otro. Julián primerea. “Con Gaby somos grandes amigos y siempre que lo necesité, estuvo. Nunca sacamos ventaja de la amistad para nada. Me dio una mano tremenda en lo que conté antes de la Villa. Fue en un momento dificilísmo, no había un mango y yo valoro esos gestos. Pensé que me iba a decir que no, pero se puso la camiseta y me dio una mano muy grande. Y digo que más allá de los colores se puede ser amigos, no tienen nada que ver los colores. El va a querer que gane Gimnasia y yo Estudiantes, pero termina el partido y podemos tomar un café sin problemas”.

A su turno, Gabriel deja su visión. “Julián es de los tipos más agradables que conocí. No te aburrís nunca. Siempre podés hablar de lo que sea, más allá de todas las anécdotas que tiene. Nunca lo vi de mal humor, mala onda o negativo. Es de los tipos más humildes que conocí, y pensá que jugó con Maradona y dirigió a Messi. Pero siempre fue un tipo humilde y listo para dar una mano. Conmigo ha tenido enormes gestos de amistad incondicional”.

RIVALES, COMPAÑEROS, AMIGOS

Nicolás Cabrera y Germán Ré arrancaron siendo rivales. Nico en el Lobo y el Colo en Newell´s; también con el volante ya en Racing y el defensor en la Lepra. Luego serían compañeros cuando Cabrera pasó al conjunto rojinegro, y desde ese año 2008 empezaron a forjar una amistad que siguió en La Plata. Igualmente, se siguieron enfrentando con otras camisetas.

La charla, pantalla de por medio, une a Nicolás, en nuestra Ciudad con Germán (recientemente retirado del fútbol) trabajando en el campo en un emprendimiento propio en la ciudad de Totoras, a unos 160 kilómetros de Santa Fe. Apenas aparece la primera imagen arrancan las risas. “¿Hace mucho frío ahí Colo?”, dice Nico... “Uh, acá nace el frío”, contesta rápido el ex defensor Pincha. “Venite una semana a trabajar conmigo al campo”, añade Ré, y rápido Cabrera contesta, “no tendría problemas y olvidate que voy a ir. Cuando pase todo esto y liberen la ruta, voy”.

Ambos hacen memoria sobre las veces que se enfrentaron, que son más de las que ellos recuerdan. Entre 2005 y 2006 se midieron cuatro veces, con tres victorias del Lobo sobre Newell´s y un empate. En 2007, con Cabrera ya en Racing, dos veces más. Ya en 2008 serían compañeros.

“La amistad arranca cuando voy a jugar a Newell´s. Siempre se lo digo al Colo, me abrió no solo las puertas del Club, del vestuario, sino también de su casa y de las amistades que tenía ahí. Me hizo sentir cómodo. Después cuando él va a Estudiantes y yo a Vélez, seguimos en contacto”.

Luego esa amistad se fortalecería ambos viviendo en La Plata. “Compartimos cosas porque tenemos amigos en común, como Billy, y solíamos juntarnos. Pero cuando se vino a vivir a La Plata me puse en contacto con él y en ese momento teníamos relación con la familia, con nuestras hijas. Después por cosas del fútbol, que vas de un lado a otro, por ahí no te ves, pero siempre tuvimos buena onda”, dice Nico. El Colo agrega, “es verdad, tuvimos buena onda siempre. Nos llevamos muy bien y tuvimos la posibilidad de seguir con la amistad estando en La Plata, como decía Nico, compartiendo momentos con amigos”.

“Nunca tuvimos un problema por Gimnasia y Estudiantes. Nuestra relación de amistad nació en Rosario donde, como dije antes, me abrió las puertas en Newell´s. La verdad que un capo el Colo, me hizo sentir re cómodo y me ayudó para que pudiera andar bien en ese semestre. Pero volviendo al tema de los colores, la verdad que en ningún momento molestó o tuvimos algún problema”, afirma el ex albiazul, mientras Ré asiente la respuesta de su amigo que jamás hubo ningún cruce por el Lobo y el León.

Más allá de las cosas que tienen en común, la coincidencia quiso que ambos se retiren en Villa San Carlos. “Sí, la verdad que hasta en eso coincidimos. Y seguro que el Colo debe coincidir que en la Villa son todos muy buenos pibes, muy buena gente. Un grupo hermoso que viene hace mucho tiempo junto. Personalmente la pasé de diez y calculo que seguramente el Colo también”. Luego de la risa por la coincidencia, Ré afirma: “Yo hace poco que conozco a los chicos, pero es un grupo humilde, trabajador, es espectacular. Pasamos un lindo año todos juntos, unidos, son todos muy buenos jugadores y un grupo bárbaro. Yo era uno más, me trataron de maravilla y me sentí como en mi casa”.

A la hora de analizar al otro, Cabrera se adelanta: “El Colo es un fenómeno. Es un pibe de barrio. Humilde. Sencillo, que es lo más importante. Tenemos muchas cosas en común en ese sentido, por eso cada vez que nos juntamos y cada vez que nos vemos, la pasamos bien. Con un asado ya estamos bien o ¿no?”. Las risas aparecen otra vez y ahora le toca a Ré. “Para mí Nico es un gran amigo, siempre muy divertido y buena onda. Obviamente que me gustaría verlo más de lo que nos vemos, pero bueno, a veces se puede y a veces no. Lo importante es que siempre tuvimos una excelente relación”. En el cierre Cabrera vuelve a tomar la palabra y remata, “creo que no importa que yo salí de Gimnasia y el jugó en Estudiantes. Es difícil mantener amistades en el fútbol, por eso tener esta amistad con el Colo a mi me gusta y me pone feliz. Sabe que lo quiero mucho y ojalá que sigamos de esta manera”.