Denuncian a More Rial por una estafa y dicen que la hija de Natacha es su cómplice

Duelo de titanes: Yao Cabrera, polémico influencer rodeado a menudo de escándalos, lanzó una grave acusación contra More Rial, otra famosa 2.0 con un largo prontuario de líos amorosos, legales y familiares.

Yao dice que More habría cobrado una suma de dinero en dólares por ayudar a un youtuber a obtener la verificación de su cuenta en Instagram, algo que, dice Cabrera, fue una estafa.

“Esto pasó hace dos semanas y lo estoy sacando a la luz ahora”, dijo el supuesto damnificado, Natan Blanco, a quien respalda Cabrera. “Yao lo hizo público y todos los influencers también. Yo había hecho un negocio con Morena Rial, que me dijo que me iba a ayudar a verificar mi cuenta de Instagram, algo que es muy importante para mí”.

Blanco contó que hace tiempo intenta obtener el tilde azul, sin éxito, y que “ella se comprometió en ayudarme con un contacto que tenía, que no sé quién es. Me pasó un costo y yo accedí a pagárselo. Luego vino a buscar el dinero.. Fueron 2500 dólares”, continuó Blanco.

“Pasaron los días, las semanas, y no me había verificado. Un día ella me dejó de responder. Me bloqueó de todos lados, y la verdad, fue como una estafa”, disparó Blanco.

Pero la trama se vuelve todavía más turbia: además de acusar a la ex de Facundo Ambrosioni, el youtuber disparó contra Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt, que sería la “cómplice” de Morena Rial.

Tremendo: recordemos que en el momento más álgido de su pelea con su padre, Jorge Rial, Natacha había salido a defender a More, que tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram.

More no se refirió a las denuncias de forma explícita, aunque dejó dos historias en su cuenta de Instagram que podían interpretarse como una respuesta a Blanco y Cabrera. Esta historia, de todas maneras, continuará...