Murió Marcos Gastaldi: otro golpe para la familia de Mirtha

Ha sido una cuarentena dura para el clan Legrand: Mirtha tuvo que dejar de hacer el programa a causa de la pandemia, su hermana Goldy murió y no pudieron despedirla, y ahora Marcos Gastaldi, ex marido de la hija de la diva, Marcela Tinayre, con quien protagonizó una relación complicada y profunda, murió ayer, a los 69 años, tras haber sido internado por una infección.

Gastaldi y Tinayre se habían separado hace dos años, pero la conductora, sin embargo, acompañó al empresario durante el curso de una terrible enfermedad: Gastaldi sufría Parkinson. “Hay días que estoy muy triste. A la mañana no me permito llorar. A veces lo hago a la tarde y me duele el estómago de tanto contenerme”, había dicho la hija de Mirtha Legrand y madre de Juana Viale, a fines del año pasado, sobre la situación.

La historia entre ambos estuvo marcada por varios hitos, a pesar de lo cual el amor siempre sobrevivió: Tinayre y Gastaldi se casaron en 1998 y ella dio a luz a Rocco en 2001 (él también es padre de la cantante Valeria Gastaldi, ex Bandana, además de Camila, Marcos y Santiago; y ella, de Juanita y Nacho). Ni para ella ni para él era el primer matrimonio, pero a pesar de tener que ensamblar las familias, la pareja se consolidó rápido.

Pero después del nacimiento de Rocco, comenzaron los problemas: en 2002 Gastaldi fue detenido acusado de estafas reiteradas supuestamente cometidas durante su gestión como uno de los dueños del Banco Extrader; se mantuvo prófugo hasta que fue arrestado al salir de la casa que compartía con su esposa.

La causa de la quiebra del banco del que era accionista implicó un gran escándalo: el banco quebró en medio de la crisis del Tequila, y afectó la reputación de Gastaldi, un hombre de alto vuelo entre los empresarios de los 90, ligado además de la actividad financiera, a espectáculos de Fórmula 1 y tenis. Y cercano, incluso, a Mick Jagger.

Juana Viale fue la encargada de contar, en las mesazas en las que está reemplazando a su abuela que Marcos y su hermano, Federico, siempre fueron muy amigos de Mick Jagger y Rod Stewart, por lo cual la presencia del líder de los Rolling Stones en su adolescencia era habitual.

“Nunca me voy a olvidar. Tenía 15 años y mamá un día me dijo: ‘Mirá que viene Jagger a casa, no lo molestemos, se quiere sentir tranquilo’. Marcos tenía cuatro hijos en ese momento, y obviamente que yo me fui porque me avergonzaba sacarme fotos y eso, va contra mi religión”, bromeó la actriz. Sin embargo, después se enteró que el resto de la familia se había quedado a comer fideos con el músico.

A pesar del escándalo, Marcela se mantuvo leal a Gastaldi, y lo visitó asiduamente en el penal de Ezeiza, durante sus 26 días preso. Sin embargo, tiempo después, en medio de una crisis de pareja, él conoció a Sol Santamarina, una bella arquitecta, 24 años más joven. Ella mujer quedó embarazada y tuvieron una hija, Francesca. El mismo nombre que Marcela y Marcos habían pensado para su bebé si hubiera sido beba.

A pesar de este romance oculto, el escándalo sirvió para refundar el amor. “Nos seguimos amando a pesar del tsunami: pase lo que pase, siempre estaremos juntos”, lanzó por entonces Marcela.

Hubo desde entonces rumores de crisis, pero nunca otra separación, hasta la acontecida hace dos años. Y sin embargo, poco tiempo después, Tinayre estaba otra vez al costado de la cama de Marcos, esta vez para cuidarlo “en salud y enfermedad”.